COVID-19

Couvre-feu à 20 h à Montréal et à Laval

La fin des belles soirées

Après avoir instauré des mesures d’urgence en réaction à la forte hausse des cas dans plusieurs régions du Québec, le gouvernement Legault mise cette fois sur la prévention et ramène le couvre-feu à 20 h à Montréal et à Laval dès dimanche, et ce, jusqu’à nouvel ordre. Les Montréalais rencontrés par La Presse sont déçus, mais comprennent les motivations du gouvernement.