COVID-19

Partout au Québec

La vaccination ouverte aux 60 ans et plus jeudi

(Québec) Québec élargira la vaccination aux 60 ans et plus partout à travers la province, dès jeudi. Des points chauds de la province, dont la Capitale-Nationale, le Bas-Saint-Laurent et Chaudière-Appalaches sont toujours en retard face à Montréal, alors que l’on vaccine toujours les 65 ans et plus à ces endroits.