(Montréal) Une fois plus accessible, le vaccin AstraZeneca devient soudainement plus attrayant. Les craintes se sont vite dissipées, alors que les Québécois de 55 ans et plus pouvaient se faire vacciner sans rendez-vous avec l’AstraZeneca seulement. Des milliers de personnes impatientes de recevoir leur première dose ont attendus en file tôt le matin dans plusieurs régions du Québec.

Dans la capitale, des gens sont arrivés aux deux sites désignés dès 4 h 30 du matin. En tout à Québec-région frappée durement par le virus -1260 coupons sans rendez-vous ont été distribués en l’espace d’une heure.

En moins de 15 minutes, le CIUSSS a remis les 300 coupons à la clinique désignée de L’Ancienne-Lorette.

À Montréal aux abords du Stade olympique, plus de 350 personnes patientaient sous le soleil jeudi matin. En avant-midi, 150 coupons pour un rendez-vous plus tard dans la journée avaient été distribués à ceux qui faisaient la file.

La visite de Christian Dubé a surpris certaines personnes dans la file. Le ministre de la Santé n’a pas caché sa bonne humeur en constatant la foule. « On espérait que ce soit la réaction des Québécois. »

Combien de doses seront administrées jeudi à la grandeur de la province ? Le ministre n’a pas fourni d’estimation. « J’aimerais ça qu’on me surprenne », a-t-il répondu.

« Des [cliniques de vaccination] ont décidé de rester ouverte jusqu’à minuit ce soir. C’est le genre de créativité que j’aime », a-t-il dit plus tard en point de presse.

« C’est la première fois de ma vie que je suis content de voir des files d’attente », a renchéri le premier ministre François Legault.

La prise de rendez-vous débutera vendredi. Ceux qui veulent recevoir leur première dose d’AstraZeneca pourront encore se présenter sans rendez-vous jusqu’à dimanche.

« En donnant les coupons pour des rendez-vous plus tard, on évite les gros rassemblements et ça permet une bonne distanciation. C’est très efficace », explique Catherine Dion, des relations médias du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal.

Sur place, c’est premier arrivé, premier servi. Dès que les 2000 doses disponibles pour la journée seront écoulées, l’opération prend fin. Chaque site dispose toutefois de 6000 doses supplémentaires jusqu’à dimanche, selon Mme Dion.

Engouement manifeste

Mardi matin, de nombreux citoyens au regard pétillant recevaient leurs coupons. Un laisser-passer pour la paix d’esprit, juge Diane Langlois, présente au stade olympique dès 7 h 45. Attendre jusqu’à 13 h pour être inoculée ? Pas de problème, dit-elle, déjà prête à retrousser sa manche.

« J’attendrais le temps qu’il faudra. C’était frustrant de voir les plages horaires vides la semaine passée », s’exclame la femme de Saint-Léonard.

« Pour moi, le commencement de la fin de la pandémie c’est la vaccination. Les effets secondaires, je pense pas à ça pantoute ! », explique le dynamique Mario Nadeau, 59 ans. Les cas de thromboses liés au AstraZeneca sont rarissimes, considère le résidant de Rivière-des-Prairies. Mais attention, rappelle M. Nadeau : « Il ne faut pas devenir un délinquant après le vaccin. Je vais continuer à porter mon masque. »

L’achalandage matinal a pris par surprise Rita Beaudin et Jacques Malenfant, de Pointe-aux-Trembles. Le couple préfère recevoir un vaccin « avec des risques minimes » plutôt que de contracter la COVID-19 et d’en garder des séquelles.

« Je pensais être tout seul à vouloir ce vaccin-là. Mais on voit qu’avec les variants, les gens ont vite sauté sur l’occasion », analyse M. Malenfant, 56 ans.

La montée fulgurante des variants continue d’inquiéter Mme Beaudin. « Je suis très fière qu’ils aient ouvert ces places sans rendez-vous, mais j’ai hâte que plus de groupes d’âge soient vaccinés, dont les jeunes. »

À Brossard et à Boucherville, les files d’attente sont moins garnies vers midi mais l’engouement est là.

Comme partout, la foule du matin s’estompe pour laisser place à des files bien ordonnées et distancées. Le système de coupon évite tout agglutinement.

Au palais des congrès à Montréal, on avait vacciné 600 personnes autour de 14 h, s’est réjoui Marie-Ève Brunelle, directrice par intérim de la vaccination et dépistage pour le CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.

L’opération doit se poursuivre jusqu’à 20 h. L’immense espace au plancher couleur béton était rempli de Montréalais venus profiter de la clinique de vaccination sans rendez-vous.

Parmi eux, le candidat à la mairie de Montréal Denis Coderre. « C’est très important de venir se faire vacciner. Le vaccin AstraZeneca est sécuritaire », a-t-il dit à La Presse.

« Je suis tellement contente. Ça s’est tellement bien passé. Je lis beaucoup sur les variants et c’est vraiment un soulagement d’avoir une dose accessible si rapidement », explique Karen Boekh, 56 ans.

Les potentiels effets secondaires du vaccin AstraZeneca l’inquiétaient auparavant, admet-elle. L’ouverture de plage horaire pour son groupe d’âge a chassé ses appréhensions. « Comme tout le monde je me posais des questions. Je me suis informée et je prends la bonne décision aujourd’hui. »

D’ailleurs, un sondage réalisé par l’INSPQ du 19 au 31 mars 2021, 78 % des Québécois qui n’ont pas encore reçu de vaccin ont l’intention de le faire.

Sur le territoire de la Capitale-Nationale, on annonçait en fin de journée un engouement sans précédent.

« Avec l’appui du ministre de la Santé et des Services sociaux, nous avons réussi à obtenir 15 732 doses du vaccin AstraZeneca supplémentaires, qui s’ajoutent aux 13 900 doses que nous avions déjà », selon le CIUSSS.

On distribuera 29 632 doses d’ici une semaine.

Samedi et dimanche au centre de vaccination de masse d’Expo Cité à Québec, on vaccinera pour une durée totale de 24 heures.

