Des patients plus jeunes hospitalisés

(Montréal) Le chef de service des soins intensifs à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, le Dr Francois Marquis, affirme qu’au cours des quelque deux dernières semaines, l’âge moyen des personnes infectées par la COVID-19 admises à l’hôpital a reculé de 10 ou 15 ans.

Jacob Serebrin

La Presse Canadienne

Contrairement à la première vague de la pandémie, l’an dernier, le Dr Marquis voit maintenant plusieurs patients âgés de 30 ou 40 ans qui n’ont pas d’antécédents médicaux. Ils ne prennent pas de médicaments et ne soufrent pas de maladies telles l’hypertension artérielle et le diabète.

Les observations du Dr Marquis sur l’âge des patients de la COVID-19 hospitalisés rejoignent celles émises plus tôt cette semaine par la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada. Elle avait précisé que l’état de plusieurs de ces plus jeunes patients se détériorait rapidement et qu’ils devaient être soignés aux soins intensifs.

L’épidémiologiste Gaston De Serres, de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), a quant à lui observé que la vaccination a provoqué un déclin depuis la mi-mars des hospitalisations de personnes âgées de 80 ans et plus souffrant de COVID-19.

Il a aussi noté un rajeunissement moyen des personnes hospitalisées à cause du coronavirus. Par exemple, dans la semaine du 28 mars, 10 personnes infectées âgées de 20 à 29 ans étaient hospitalisées au Québec, cinq de plus que deux semaines plus tôt.

Le Dr De Serres prétend que davantage de jeunes sont malades parce que les variants du coronavirus se transmettent plus facilement entre les personnes et provoquent des conditions médicales plus aiguës.

Mike Benigeri, directeur du Bureau des données clinico-administratives de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS), a quant à lui observé depuis deux semaines une progression de 40 % du nombre de personnes âgées de 40 à 69 ans ayant contracté la COVID-19. Ce pourcentage en croissance était encore plus élevé chez les Québécois âgés de 18 à 30 ans.

Le Dr Marquis explique que les personnes plus âgées ou qui ont d’autres maladies peuvent ressentir plus tôt les effets d’une infection à la COVID-19 alors que les plus jeunes peuvent avoir tendance à consulter un médecin que lorsqu’ils sont plus gravement malades.

C’est la capacité d’accueil limitée des unités de soins intensifs des hôpitaux qui inquiète grandement François Marquis. Il craint que le Québec soit confronté dans deux semaines au même genre de crise vécue actuellement en Ontario.