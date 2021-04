COVID-19

Des centres de vaccination boudés

Talonné de toutes parts pour sa lenteur à écouler les doses reçues de vaccins contre la COVID-19, Québec a défendu mardi sa stratégie et annoncé que la vaccination des personnes de 60 ans et plus serait possible partout dans la province d’ici la fin de la semaine. Les malades chroniques et les travailleurs essentiels seront les prochains vaccinés. Et les personnes de 55 ans et plus pourront dès jeudi se rendre dans des centres sans rendez-vous pour obtenir le vaccin d’AstraZeneca.