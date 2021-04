(Ottawa) Se disant très préoccupé de l’ampleur de la troisième vague, le premier ministre Justin Trudeau appuie les provinces qui imposent des mesures de confinement plus strictes pour freiner la propagation du virus.

Joël-Denis Bellavance

La Presse

M. Trudeau doit s’entretenir mardi avec son homologue de l’Ontario Doug Ford afin de faire le point sur la situation qui s’aggrave dans la province. Mercredi, M. Trudeau doit s’entretenir avec l’ensemble des premiers ministres des provinces.

Il a laissé entendre que des mesures de confinement plus sévères pourraient être incontournables pour aplatir la courbe.

« La situation est très préoccupante », a laissé tomber le premier ministre durant une conférence pour faire le point sur la situation de la pandémie.

« Tant qu’on n’aura pas vacciné le plus grand nombre de personnes possible, il faudra continuer à se protéger les uns les autres en suivant les conseils de santé publique. Un peu partout, dépendamment de l’augmentation ou de la diminution du nombre de cas, les règles devront être modifiées », a-t-il ajouté.

« L’Ontario, la Colombie-Britannique et le Québec ont déjà fait le choix difficile, mais nécessaire, de prendre des mesures plus strictes pour freiner la montée en flèche des cas. Ce n’est pas facile, et on sait que les mesures vont peut-être devenir encore plus strictes, mais c’est ce qu’il faut faire. On fait ça pour sauver des vies », a-t-il souligné.

M. Trudeau a affirmé que le gouvernement fédéral a déjà remis aux provinces et aux territoires 10 millions de doses des vaccins. Le Canada devrait recevoir des millions de doses supplémentaires d’ici la fin du mois de juin.

« On n’a pas seulement atteint notre objectif pour mars, on l’a largement dépassé. Et à partir de maintenant, les doses vont continuer d’arriver de plus en plus vite. Ce mois-ci et le mois prochain, on va recevoir plus d’un million de doses par semaine de Pfizer seulement, en plus des livraisons de Moderna et d’AstraZeneca. Plus tard ce mois-ci, Janssen va aussi commencer à livrer son vaccin au Canada », a-t-il précisé.

L’arrivée de ces millions de doses permettra aux provinces d’augmenter la cadence de la vaccination. Le premier ministre a aussi indiqué qu’Ottawa est prêt à donner un coup de main aux provinces, si elles le souhaitent, pour vacciner encore plus rapidement la population.

Interrogé au sujet des intentions de plusieurs pays d’exiger un passeport vaccinal pour voyager, M. Trudeau a indiqué que son gouvernement n’a pas encore arrêté sa décision et que les pourparlers se poursuivent.

Il a aussi indiqué qu’il est trop pour envisager la réouverture de la frontière canado-américaine, même si le président des États-Unis Joe Biden estime que tous les adultes seront admissibles au vaccin contre la COVID-19 d’ici le 19 avril, soit une dizaine de jours plus tôt que l’objectif précédent.

« On est dans une troisième vague qui est extrêmement sérieuse et les gens doivent faire énormément attention pendant les semaines à venir pour vraiment aplatir la courbe. C’est la grande priorité, évidemment. On espère tous pouvoir rouvrir les frontières et recommencer à voyager dans les mois à venir. On va continuer de travailler avec nos partenaires aux États-Unis et à l’international pour veiller à ce que ce soit fait comme il faut », a dit le premier ministre.

M. Trudeau n’a pas voulu annoncer un nouvel échéancier, affirmant encore que tous les Canadiens qui le souhaitent pourront être vaccinés au plus tard d’ici la fin de septembre.