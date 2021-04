Le Centre universitaire de santé McGill a indiqué que les policiers font partie « d’un groupe de travailleurs parmi beaucoup d’autres qui peuvent être interpellés » pour utiliser les doses préparées et non utilisées du vaccin.

(Québec) Au moment où Québec s’apprête à ouvrir la vaccination aux travailleurs essentiels, des policiers de Montréal ont déjà pu être vaccinés pour éviter que des doses du vaccin soient perdues. Ailleurs dans le Grand Montréal, les vaccins restants à la fin de la journée sont administrés aux travailleurs de la santé.

Fanny Lévesque

La Presse

Bien qu’ils ne soient pas considérés parmi les clientèles à prioriser pour l’instant, le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) et le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal ont confirmé à La Presse que des policiers font partie des clientèles appelées en fin de journée pour recevoir des doses préparées restantes.

Le CUSM a indiqué que les policiers font partie « d’un groupe de travailleurs parmi beaucoup d’autres qui peuvent être interpellés » pour utiliser les doses préparées et non utilisées du vaccin. Selon nos informations, la situation se serait notamment produite au site de vaccination Glen qui relève du CUSM.

L’établissement n’a pas précisé combien de vaccins jusqu’à présent ont été administrés à des policiers. « Il n’y a pas de politique à proprement parler, mais nos équipes disposent de listes pour éviter de perdre des doses de vaccins », a indiqué la porte-parole du CUSM, Maude Samson.

Au CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, les doses restantes sont offertes à aux policiers depuis trois semaines déjà, indique-t-on. Cela survient « si aucun employé du réseau de la santé ne peut se déplacer », nuance l’établissement.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a indiqué qu’il s’agissait de « situations exceptionnelles où des doses prêtes à l’emploi n’auraient pas été administrées afin d’éviter qu’elles soient jetées ». L’initiative est « pilotée » par les centres de vaccination eux-mêmes, ajoute-t-on.

« Les policiers du SPVM peuvent donc se voir offrir des doses de vaccin inutilisées, notamment parce qu’ils sont mobiles et qu’ils peuvent se déplacer facilement vers les centres de vaccination de leur secteur. Ce n’est pas obligatoire et la démarche se fait sur une base volontaire », précise le service des communications.

Le SPVM affirme qu’il est encore trop tôt « pour dresser un bilan » du nombre de policiers qui ont pu bénéficier d’un vaccin.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a confirmé mardi que la vaccination sera bientôt ouverte aux travailleurs essentiels ainsi qu’aux personnes souffrant de maladie chronique. La liste des travailleurs visés par cet appel n’est pas encore connue. Le gouvernement Legault fera le point sur l’évolution de la pandémie au Québec mardi à 17 h, à Montréal.

Les « adultes de moins de 60 ans » en bonne santé qui assurent des services essentiels et qui sont en contact avec des usagers font partie du groupe prioritaire 9, tout juste après les personnes de « moins de 60 ans » qui souffrent de maladie chronique et avant le reste de la population adulte.

Des voix s’élèvent à travers la province pour que le gouvernement élargisse rapidement la clientèle à être vaccinée alors que de nombreuses plages horaires restent à combler. Des dizaines, voire des centaines de milliers de plages sont disponibles dès cette semaine pour la vaccination contre la COVID-19.

Le directeur de la campagne nationale de vaccination, Daniel Paré, a admis mardi au micro de Paul Arcand au 98,5 FM que 5000 doses de plus auraient pu être administrées en fin de semaine à Montréal.

Exceptions et travailleurs de la santé

Lorsqu’il est question de doses restantes prêtes à être injectées, les établissements de santé qui ont répondu aux questions de La Presse assurent qu’il s’agit de quantités marginales. Mis à part le CIUSSS de l’Est et le CUSM, la vaccination n’est pas offerte aux policiers sur une base régulière ailleurs.

Le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal affirme que si des policiers ont été vaccinés sur son territoire, « il s’agit d’exception » puisque l’établissement explique « suivre scrupuleusement la priorisation des clientèles identifiées » par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour la vaccination contre la COVID-19.

« Depuis l’ouverture des centres de vaccination populationnelle, il est rare qu’il reste des doses à la fin de la journée. S’il restait des vaccins, les équipes ont des listes de personnes prioritaires auxquelles les offrir », souligne-t-on. Par exemple, les personnes de 60 ans et plus qui se sont présentées sans rendez-vous sont inscrites sur une liste d’attente et « rappelées à la fin de la journée s’il y a des doses restantes », ajoute la porte-parole, Annie Charbonneau.

Au CISSS de Laval, on précise que les doses restantes sont administrées aux employés de l’établissement. Il y a eu une exception à la fin du mois de mars alors que toutes les plages de rendez-vous étaient comblées pour les 65 ans et plus et que la vaccination aux 60 ans et plus ne s’ouvrait que le lendemain, explique le CISSS. Lors de cette journée « exceptionnelle », environ 600 doses ont été administrées à des employés d’organismes communautaires ainsi qu’à des policiers, indique-t-on.

Au CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, on précise qu’il est très rare qu’il reste des doses en fin de journée. « Ça arrive de façon exceptionnelle […] C’est géré de façon très serrée », assure le porte-parole, Jean-Nicolas Aubé. « On peut parler par exemple d’une seule fiole avec cinq doses à administrer », illustre-t-il. Le CIUSSS, qui a sur son territoire le site du Palais des congrès, dispose d’une liste de travailleurs de la santé « qui ne font pas partie des groupes » visés par la vaccination. Ceux-ci peuvent donc être appelés pour éviter de perdre des doses.

Au CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal ont a aussi offert des vaccins aux employés des sites de vaccination de masse (Stade olympique et aréna Martin-Brodeur). Par exemple, entre le 2 et 5 avril, ce sont 14 doses qui ont été administrées à ces employés spécifiquement.