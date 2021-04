Le nombre de cas de COVID-19 demeure au-dessus de la barre des 1000. Les autorités rapportent dimanche 1154 nouvelles infections et neuf décès.

Mayssa Ferah

La Presse

Jusqu’à présent, 316 112 Québécois ont contracté le virus. Parmi eux, 295 453 sont désormais rétablis.

Au Québec, 10 693 personnes ont succombé à la COVID-19 depuis le début de cette pandémie. Des neuf décès comptabilisés dimanche, deux sont survenus dans les Laurentides et trois dans la région de Québec. On signale un décès dans chacune des régions suivantes : Montréal, le Bas-Saint-Laurent, la Montérégie et Chaudière-Appalaches. On compte un seul décès survenu dans les 24 dernières heures et sept entre le 28 mars et le 2 avril.

Les hospitalisations augmentent de un, alors que 502 patients se trouvent en centres hospitaliers dont 128 aux soins intensifs. Il s’agit d’un bond de quatre par rapport à la veille.

L’Institut national de santé publique (INSPQ) recense 779 nouveaux cas de variants par criblage, pour un total de 10 337 à travers la province.

Quelque 28 542 tests de dépistage ont été réalisés vendredi.

Le Québec a administré 41 073 doses supplémentaires de vaccin, pour un total de 1 529 541. Au total, Québec a reçu 2 127 605 doses. On rapporte que 135 100 doses du vaccin de Moderna et 339 600 doses d’AstraZeneca ont été reçues. Ces doses seront en transit dans le réseau dès la semaine prochaine, précise-t-on.