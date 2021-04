Les commerces non essentiels seront fermés et les écoles devront poursuivre les cours à distance jusqu’au 12 avril.

Après Québec, Lévis et l’Outaouais, des mesures spéciales d’urgence seront en vigueur dès le lundi 5 avril à 20 h, jusqu’au lundi 12 avril à 5 h, dans plusieurs MRC de la région de Chaudière-Appalaches.

Alice Girard-Bossé

La Presse

Les MRC visées sont Beauce-Sartigan, Bellechasse, les Etchemins, la Nouvelle-Beauce et Robert-Cliche. Dans ces MRC le couvre-feu sera ramené de 21 h 30 à 20 h. Les commerces non essentiels seront fermés et les écoles devront poursuivre les cours à distance jusqu’au 12 avril.

Québec décrète également la fermeture des gyms, des salons de coiffure, des cinémas et des salles de spectacle. Le nombre maximal de personnes pouvant se réunir dans un lieu de culte est de retour à 25. Les activités extérieures de sport ou de loisirs permises uniquement avec les personnes résidant à la même adresse ou par un groupe de huit personnes avec distanciation.

Les services de garde éducatifs à l’enfance demeureront ouverts, mais les parents qui peuvent garder leurs enfants à la maison sont priés de le faire. Les services de garde d’urgence en milieu scolaire n’accueilleront que les enfants dont les parents occupent un emploi figurant sur la liste des emplois et services prioritaires.

Le télétravail demeure obligatoire pour tous, à l’exception des employés dont la présence est essentielle.

Notons que les MRC des Appalaches, de L’Islet, de Lotbinière et de Montmagny ne sont pas touchées par les mesures spéciales d’urgence.

Mercredi dernier, le premier ministre François Legault a annoncé des mesures spéciales d’urgence à Gatineau, Québec et Lévis. Le Bas-Saint-Laurent et Chaudière-Appalaches sont également passés en zone rouge pour la première fois depuis le 8 mars. Une hausse importante de nouveaux cas de personnes atteintes de la COVID-19 a justifié cette décision.