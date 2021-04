Après l’appel du groupe médical COVID-STOP, ce sont maintenant une quinzaine d’experts en santé publique qui demandent à Québec de resserrer les mesures sanitaires dans la province, qui fait face aux variants de la troisième vague.

Léa Carrier

La Presse

« Tout retard dans le déploiement d’une telle stratégie pourrait entraîner des délais dans notre sortie de crise sanitaire, en plus d’induire des conséquences prévisibles en termes de morbidité et de mortalité évitables », tonne la lettre cosignée par quinze médecins en santé publique.

D’entrée de jeu, les experts reconnaissent que la province fait face à une troisième vague « bien différente » des deux premières. Les autorités sanitaires connaissaient mieux le virus et ses variants, et des vaccins sont présentement offerts à la population. Pourtant, la situation épidémiologique actuelle est loin de les rassurer.

Les experts craignent une hausse des cas sévères en raison des couvertures vaccinales incomplètes chez les personnes de moins de 70 ans. Ceux-ci entraîneront « des hospitalisations prolongées aux soins intensifs et des décès évitables surviendront, notamment chez des personnes relativement jeunes. » Comme l’expliquait le Dr François Marquis, chef des soins intensifs de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, plus tôt cette semaine dans La Presse, à maladie égale, une personne jeune encaisse toujours plus qu’une personne âgée. Elle est donc malade plus longtemps et consume davantage de ressources.

C’est aussi ce que prévient la lettre : « La hausse des besoins hospitaliers pour la prise en charge des personnes présentant des formes sévères de la COVID-19 engendrera inévitablement des impacts collatéraux sur la réponse du système de soins aux autres problèmes de santé. » À plus long terme, cette pression sur le réseau additionnée à la pénurie de personnel « risque également d’affecter la capacité du réseau à offrir la vaccination en temps opportun ».

De ce fait, les spécialistes appellent le gouvernement à revoir sa stratégie par des mesures « populationnelles », soit la restriction des contacts sociaux, l’isolement rapide des cas et le traçage de leurs contacts.

Des mesures « réactives »

Mercredi dernier, le premier ministre François Legault a annoncé des mesures sanitaires draconiennes à Québec, à Lévis et à Gatineau, des villes à la situation épidémiologique « explosive », dont le retour du couvre-feu à 20 h et la fermeture des écoles jusqu’au 12 avril. Les commerces essentiels devront également également fermer leurs portes.

Pour les experts en santé publique, c’est trop peu, trop tard. Ces mesures « réactives » sont insuffisantes pour prévenir une part « non négligeable » de décès associés aux variants plus transmissibles et plus pathogènes.

L’approche de mitigation ouvre la voie à une plus grande circulation du virus pour réagir en aval afin de tenter de contenir une situation qui dégénère. Les assouplissements aux mesures sanitaires décrétés récemment par les autorités s’inscrivent dans cette inquiétante stratégie de mitigation. Extrait de la lettre

La publication de cette lettre survient quelques heures après la recommandation du collectif COVID-STOP d’une mise sur pause du Grand Montréal pour trois à quatre semaines. Les spécialistes, dont le Dr Amir Khadir, microbiologiste-infectiologue à l’hôpital Pierre-Le Gardeur, avait alors invité le gouvernement à réinstaurer les mesures de confinement, y compris la fermeture des écoles.