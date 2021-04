COVID-19

Legault met Québec, Lévis et Gatineau « sur pause » pour 10 jours

(Québec) Couvre-feu à 20 h, fermeture des commerces non essentiels et des écoles jusqu’au 12 avril… Le premier ministre du Québec, François Legault, fait ressusciter pour Pâques le pire du confinement à Québec, à Lévis et à Gatineau. Un tour de vis que le Dr Horacio Arruda écartait il y a 48 heures à peine et qu’il associait même à de la « panique ».