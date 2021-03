(Québec) L’évolution de la pandémie n’est pas inquiétante à Québec, elle est carrément devenue « dangereuse », soutient le maire Régis Labeaume.

Tommy Chouinard

La Presse

« J’ai dit la semaine dernière qu’on était en train de l’échapper, et on l’a carrément échappé ! » a-t-il laissé tomber au cours d’un point de presse.

Le virus « se déploie de façon exponentielle » dans la capitale, et « c’est très dangereux ». « Je considère à Québec qu‘on est dans une situation dangereuse, pas inquiétante, pour moi c’est devenu dangereux. »

La région de Québec rapporte plus de 100 nouveaux cas par jour et « on approche des 200 cas », a-t-il souligné. Il appelle la population à être « très prudente ».

Mercredi matin, la santé publique de la Capitale-Nationale a ordonné la fermeture du Centre de conditionnement physique Méga Fitness Gym, de Québec, après une éclosion qui aurait fait au moins 68 cas de COVID-19.

PHOTO ÉRICK LABBÉ, LE SOLEIL Toute activité au Méga Fitness Gym est interdite jusqu’à nouvel ordre.

Le directeur de santé publique de la Capitale-Nationale, André Dontigny, a communiqué l’ordonnance de fermeture à l’exploitant du gym mercredi matin.

Toute activité à cet endroit est ainsi interdite jusqu’à nouvel ordre.

La décision a été prise après une visite des lieux, mardi après-midi, qui aurait permis de constater d’« évidentes lacunes sanitaires », indique le CIUSSS de la Capitale-Nationale par communiqué.

Ainsi, on aurait constaté qu’il n’y avait pas de contrôle de la présence de symptômes à l’arrivée de la clientèle et des travailleurs, que des clients s’entraînaient à moins de deux mètres les uns des autres et que la protection individuelle était inadéquate pour les travailleurs.

« Nos enquêtes épidémiologiques nous indiquent par ailleurs que les clients du Méga Fitness Gym sont associés à au moins huit éclosions dans leurs milieux de travail », indique le communiqué.

Le premier ministre François Legault va resserrer la vis à 17 h, dans des régions comme Québec.

-Avec La Presse Canadienne