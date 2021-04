Le gouvernement de Doug Ford devrait à son tour annoncer jeudi de nouvelles mesures de confinement. Au contraire du Québec, celles-ci s’appliqueraient toutefois partout en Ontario, et ce pour une durée d’au moins quatre semaines.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

D’après les premières informations, obtenues auprès de sources bien informées par divers médias anglophones mercredi soir dont CBC News et Global News, ces restrictions s’appliqueraient dès samedi. Mais elles ne seraient toutefois pas aussi strictes qu’en décembre dernier, date à laquelle un ordre de rester à la maison avait été édicté, sauf pour sortie essentielle.

L’objectif serait néanmoins de mettre un « frein d’urgence » à la croissance des nouvelles infections des variants, qui sont prédominants en Ontario. Les restaurants et les gyms fermeraient donc leurs portes, tout comme les salons de coiffure ou de soins personnels ainsi que les espaces culturels ou de divertissement. À l’inverse, des activités sportives extérieures, comme le golf, demeureraient permises pour le moment.

Selon les premières informations, les commerces de détail non essentiels devraient rester ouverts, mais fonctionneront à seulement 25 % d’occupation. Pour les commerces de détail essentiels, comme les épiceries, ce taux sera de 50 %.

Pour ce qui est des écoles, elles continueront à fonctionner normalement pour le moment. Des sources indiquent toutefois que le cabinet de M. Ford n’est pas encore fixé quant à ce qui sera décidé après le « spring break », qui a lieu dans la semaine du 12 avril.

Une situation fragile

Mercredi, l’Ontario a recensé 2333 nouveaux cas de COVID-19 et 15 décès supplémentaires. C’était le septième jour consécutif où on surpassait les 2000 cas dans la province.

En conférence de presse plus tôt dans la journée, le premier ministre Ford n’a pas caché qu’une annonce se préparait pour le lendemain. « Restez à l’écoute. Vous entendrez une annonce demain, mais je suis très, très inquiet de voir les cas augmenter », a-t-il insisté, en se disant aussi préoccupé par « la capacité des soins intensifs ». Le nombre de patients aux soins intensifs est de 396 actuellement, dont neuf qui se sont ajoutés dans les 24 dernières heures.

« Nous devons tous être vigilants pendant les vacances au cours des prochains jours. Je demande simplement aux gens de ne pas se rassembler en grands groupes », a imploré le chef du Parti progressiste-conservateur ontarien.

A priori, l’approche de l’Ontario serait donc plus globale que celle du gouvernement Legault. Celui-ci a choisi de mettre trois régions « sur pause » mercredi. À Québec, Gatineau et Lévis, le couvre-feu sera ramené à 20 h, pendant que les commerces non essentiels et les écoles seront fermées jusqu’au 12 avril.