(Québec) Couvre-feu à 20 h, fermeture des commerces non essentiels et des écoles jusqu’au 12 avril… Le premier ministre François Legault fait ressusciter le pire du confinement pour Pâques à Québec, Lévis et Gatineau en raison d’une « explosion » des cas de COVID-19.

Tommy Chouinard

La Presse

« La situation évolue rapidement, et on ne peut pas exclure que dans les prochains jours, d’autres régions s’ajoutent », a signalé François Legault mercredi. « Est-ce que la semaine prochaine, il faudra agir dans le Grand Montréal ? Peut-être. »

Pour le moment, il met « sur pause » la Communauté métropolitaine de Québec (les villes de Québec et Lévis), Gatineau tout comme la MRC des Collines en Outaouais.

Les « mesures spéciales d’urgence », semblables aux restrictions en vigueur en janvier, y entreront en vigueur jeudi à 20 h et jusqu’au 12 avril.

Les écoles seront donc fermées à partir de la fin des classes jeudi après-midi pour 10 jours. Il y aura de l’enseignement à distance. Les services de garde en milieu scolaire resteront ouverts mais seulement pour les travailleurs essentiels. Québec décrète la fermeture des commerces non essentiels, aussi bien les gyms que les salons de coiffure. Le couvre-feu sera ramené de 21 h 30 à 20 h, comme lors de l’introduction de cette mesure en janvier.

« La situation est critique, se détériore dans ces villes-là, et il faut que les gens essentiellement restent chez eux sauf s’ils ont absolument besoin d’aller travailler », a affirmé M. Legault.

En zone orange depuis le 8 mars, l’ensemble des régions de la Capitale-Nationale, de Chaudière-Appalaches, de l’Outaouais et du Bas-Saint-Laurent passent en zone rouge. Essentiellement, les salles à manger des restaurants devront fermer et le nombre de personnes pouvant faire des activités extérieures sera plus limité-il n’y a pas d’autres différences entre les zones rouge et orange depuis les assouplissement annoncés dans les dernières semaines.

Une aide financière sera offerte aux restaurants mais aussi aux autres commerces non essentiels forcées de fermer dans les régions touchées.

Ce resserrement des consignes sanitaires représente tout un revirement de situation. Il y a moins de 48 heures, le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda, disait à La Presse qu’il n’est pas question de serrer la vis pour le moment et qu’il vaut mieux attendre. « Il ne faut pas paniquer », répondait-il à ceux qui, comme plusieurs experts et le Collège des médecins, s’inquiétait de la hausse des cas de COVID-19 et demandait au gouvernement de reconsidérer les allègements annoncés au cours des dernières semaines.

Or, mercredi, dans une conférence de presse imprévue et annoncée subitement en matinée, François Legault a finalement resserré l’étau du confinement dans certaines villes et régions qui avaient été placées « sous haute surveillance » 24 heures plus tôt.

« On est mieux de prendre une décision imparfaite rapidement que d’attendre et de voir la situation se gâter dans les hôpitaux », a expliqué le premier ministre.

« On n’est pas différents d’ailleurs. Regardez ce qui a été annoncé en France et regardez Ontario. Tout le monde s’ajuste. »

Le Dr Arruda a plaidé que la situation évolue rapidement avec les variants et que ce qu’il dit un jour peut changer le lendemain. Il se défend de « jouer au yoyo » et parle d’une « intervention d’urgence » dans des secteurs bien précis où il y a forte transmission du virus.

Québec soutient qu’une plus faible adhésion aux consignes sanitaires de la population dans ces villes et régions explique en partie la progression de la contamination. On ne voit pas cette hausse de cas en Estrie et en Mauricie-Centre-du-Québec, aussi en zone orange, a relevé M. Legault.

À Montréal, la situation est stable pour le moment selon Québec. Au Saguenay-Lac-Saint-Laurent, « on voit que le nombre de nouveaux cas se stabilisent. On va continuer de suivre la situation. On est un peu rassuré pour l’instant », a noté M. Legault.

