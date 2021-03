(Québec) L’évolution de la pandémie dans « plusieurs régions du Québec » est « très préoccupante », estime François Legault. Si la situation est stable à Montréal, « il y a eu une forte augmentation dans cinq régions », a précisé le premier ministre, citant particulièrement l’Outaouais où le gouvernement n’exclut pas d’ajouter des mesures sanitaires au cours des prochains jours. Québec dit par ailleurs avoir « des scénarios » pour resserrer les consignes dans ces cinq régions.

Fanny Lévesque

La Presse

Les autres régions préoccupantes sont la Capitale-Nationale (où la capacité hospitalisation est grande), la Beauce, le Lac-Saint-Jean (Roberval) et Rivière-du-Loup–Kamouraska. « Ces régions sont sous haute surveillance […] il ne faut rien exclure », a lancé le premier ministre.

« Les prochains jours vont être critiques. La question qu’on se pose c’est : doit-on ajouter des mesures sanitaires dans ces régions-là ? Pour l’instant, ce qui est important, c’est que les mesures en place soient respectées, notamment l’interdiction des visites dans les maisons », a indiqué M. Legault. Il a d’ailleurs dit « être inquiet » à l’approche de la fête de Pâques.

Les corps policiers assureront une présence plus importante pendant le long congé pascal à la demande du premier ministre. « Le problème, ce n’est pas ce qui est permis, c’est ce qui n’est pas respecté », a-t-il dit.

Peu de temps avant le début de la conférence de presse, le premier ministre a écrit un petit gazouillis sur Twitter : « L’évolution rapide de la situation épidémiologique est très préoccupante dans plusieurs régions du Québec », a-t-il écrit.

Le Québec rapporte mardi 864 nouveaux cas, ce qui porte à 908 la moyenne quotidienne calculée sur une semaine. Celle-ci est en hausse de 28 % par rapport à la même période la semaine dernière. Par région, on note toujours une forte progression des cas dans les zones orange. Le Bas-Saint-Laurent affiche présentement 18,2 cas par 100 000 habitants, tout près de Laval (19,9 cas par 100 000 habitants).

La Capitale-Nationale a doublé son taux de propagation en une semaine. On y recense 13 cas par 100 000 habitants, tout près de Montréal (15,2 cas par 100 000 habitants), où la tendance est faiblement à la hausse. Chaudière-Appalaches a aussi plus que doublé son taux, se trouvant désormais à 9,9 cas par 100 000 habitants. Les hospitalisations sont à la hausse, également.

« On peut penser qu’on est sur un rythme de 1000 cas, 1200 nouveaux cas par jour […] donc, la troisième vague est commencée », a indiqué François Legault. « Ce variant-là est contagieux, alors c’est normal qu’il y ait une hausse des cas. C’est important de regarder la tendance dans les régions du Québec et le nombre d’hospitalisations », a-t-il ajouté.

Malgré des demandes en ce sens, notamment du Collège des médecins, Québec n’a pas annoncé un resserrement des mesures sanitaires alors que la province est officiellement plongée dans la troisième vague et que la menace des variants est de plus en plus sérieuses.

Québec fait par ailleurs le choix d’augmenter la distribution de vaccins dans ces cinq régions les plus touchées pour freiner la progression des variants. Malgré de nouveaux aléas avec le vaccin d’AstraZeneca, le ministre de la Santé, Christian Dubé, assure garder le cap pour avoir vacciné tous les Québécois qui le souhaitent d’ici le 24 juin prochain.

Les partis d’opposition mardi ont réclamé que le gouvernement Legault rassure la population et présente un plan clair pour les prochaines semaines. « [M. Legault] voit les chiffres des deux prochaines semaines. Ce que je veux savoir, c’est dans les chiffres qu’il voit pour les prochaines semaines, qu’est-ce qui lui permet de dire que la situation est sous contrôle ? Quand on nous dit […] qu’il n’y avait pas trop d’hospitalisations… C’est quoi “trop d’hospitalisations” ? », a souligné la cheffe libérale, Dominique Anglade.

Le Parti québécois a indiqué « ne pas souhaiter un retour en arrière » mais réclame lui aussi plus de « transparence » de la part du gouvernement et de la Santé publique. « Malheureusement, on n’a pas leurs données, on n’a pas leurs projections entre les mains. C’est toujours le même problème de transparence des projections de la Santé publique. Donc, on ne peut qu’essayer de deviner qu’est-ce qui se passe, mais c’est très incohérent, a fait valoir le chef Paul St-Pierre Plamondon.

Québec solidaire a dit s’attendre à ce que le gouvernement prenne des actions pour contrer la troisième vague comme augmenter son utilisation des tests rapides et doter des purificateurs d’air dans les commerces et établissements qui ont récemment rouvert.