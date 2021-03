(Québec et Ottawa) Québec suspend l’utilisation du vaccin d’AstraZeneca chez les 55 ans et moins. Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) dit assurer un suivi auprès des personnes de ce groupe d’âge qui ont déjà reçu une dose, en particulier des travailleurs de la santé.

Tommy Chouinard

La Presse

Denis Lessard

La Presse

Mélanie Marquis

La Presse

Le MSSS a confirmé vers 14 h l'information diffusée par La Presse un peu plus tôt : « par mesure de précaution […] le vaccin d’AstraZeneca (Covishield) ne sera plus administré aux personnes de moins de 55 ans, jusqu’à nouvel ordre ».

« Cette décision est prise de concert avec l’Agence de santé publique du Canada et les autres provinces canadiennes et suit les recommandations du Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) et du Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ) », ajoute-t-il.

Québec précise que « l’Agence européenne des médicaments (EMA) évalue actuellement un potentiel lien entre certaines complications de santé et le vaccin d’AstraZeneca chez les personnes âgées de moins de 55 ans l’ayant reçu ».

Cette agence « considère toujours que ce produit est sûr et efficace, mais la possibilité d’un lien entre le vaccin et des troubles de la coagulation et de thrombose veineuse cérébrale ne peut être totalement écartée pour l’instant. De très rares cas sont survenus dans les semaines suivant l’administration du vaccin AstraZeneca dans certains pays européens, la majorité chez des femmes de moins de 55 ans. Il n’est toutefois pas possible de déterminer à ce stade si les événements sont liés au sexe de la personne ».

Québec décide qu'« à la lumière de ces nouvelles informations, l’administration du vaccin Covishield aux personnes âgées de moins de 55 ans est temporairement suspendue en attendant que les évaluations des experts soient terminées ».

Aucune thrombose liée au vaccin d'AstraZeneca n’a été déclarée au Canada. Jusqu’à maintenant, 111 000 doses de ce vaccin ont été administrées au Québec. Le risque de développer une thrombose se présenterait de sept à 14 jours après l’inoculation du vaccin.

Le ministère signale que « la surveillance étroite des manifestations cliniques inhabituelles suivant la vaccination se poursuit ». On assure ainsi que les personnes qui ont déjà reçu le vaccin d’AstraZeneca et qui sont âgées de 55 ans et moins feront l’objet d’un suivi. On pense en particulier à des travailleurs de la santé dans les hôpitaux, les CHSLD et les résidences pour aînés.

« Une personne récemment vaccinée doit consulter rapidement un médecin ou contacter Info-Santé si elle observe ces symptômes dans les jours suivants la vaccination : maux de tête graves ou persistants, vision trouble, douleur à la poitrine, enflure des jambes, douleur abdominale persistante, vision trouble ou présence de contusions (bleus) sur la peau », précise le ministère.

Quelque 111 000 personnes ont reçu le vaccin d’AstraZeneca au Québec jusqu’ici – environ 500 000 dans l’ensemble du Canada.

Québec fait l’analyse des conséquences de ce retrait temporaire sur le calendrier de vaccination. « Pour l’instant, l’objectif d’administrer une première dose de vaccin d’ici la Fête nationale à toutes les personnes adultes désirant le recevoir au Québec est maintenu », selon le ministère.

À l'échelle nationale, le comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) formulera la recommandation de cesser l'utilisation du vaccin pour le même groupe d'âge, ont indiqué à La Presse des sources bien au fait du dossier.

Les motifs de cet ajustement seront rendus publics en après-midi.

Le Canada doit recevoir cette semaine 1,5 million de doses du vaccin d'AstraZeneca des États-Unis (339 600 pour le Québec) dans le cadre d'une entente de prêt conclue avec Washington, qui n'a pas encore donné son feu vert au sérum.

Recommandations changeantes

Le changement de cap du CCNI est le deuxième à survenir en très peu de temps. Essentiellement, en l'espace d'un mois à peine, on est passé de non pour les 65 ans et plus, à oui pour les 65 ans et plus, puis à non pour les 55 ans et moins.

A priori, les experts de ce comité indépendant du gouvernement avaient déconseillé l’injection du vaccin pour les personnes de ce groupe d'âge, ne disposant pas à ce moment de données probantes sur son efficacité pour cette frange de la population.

Il y a deux semaines, on avait changé notre fusil d’épaule en conseillant que le vaccin d'AstraZeneca soit utilisé chez les personnes âgées de 65 ans et plus, en se basant « sur les résultats d’études d’observation de l’efficacité du vaccin menées au Royaume-Uni ».

Le vaccin nage depuis un bon moment en eaux troubles ; son utilisation a été suspendue dans plusieurs pays européens par précaution, à la lumière d’informations recensant des thromboses de veines cérébrales en lien avec la vaccination.