COVID-19

Goût et odorat perdus à jamais, l’angoisse de rescapés de la COVID-19

(New York) Subitement, trois jours après avoir été testée positive à la COVID-19, « tout avait un goût de carton » : Elizabeth Medina, 38 ans, a perdu goût et odorat au début de la pandémie, en mars 2020. Un an plus tard, elle désespère à l’idée de ne jamais les récupérer.