COVID-19

Troisième vague

« Le Québec n’a plus d’excuses »

« Le Québec n’a plus d’excuses », tranche la Dre Roxane Borgès Da Silva. « Nous avons la chance de pouvoir apprendre de l’Europe, qui est en avance sur nous. Ça fait un an qu’on le sait, nous n’en profitons toujours pas », déplore l’experte en santé publique et professeure à l’École de santé publique de l’Université de Montréal.