La croissance des nouveaux cas de COVID-19 se poursuit au Québec, alors qu’on recense officiellement samedi plus de 1000 nouvelles infections, une première en près d’un mois et demi. On rapporte également huit décès supplémentaires pendant que dans le réseau de la santé, le nombre d’hospitalisations reste stable.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

Ces 1009 nouveaux cas portent à 307 394 le nombre de personnes qui ont été infectées par la maladie depuis le début de la crise sanitaire. De ce nombre, 289 132 Québécois sont maintenant considérés comme « rétablis », selon les données du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

La moyenne des nouveaux cas quotidiens, calculée sur une semaine, atteint maintenant 815, ce qui démontre clairement une tendance à la hausse par rapport aux derniers jours. À noter : les données de l'INSPQ — qui corrige les bilans selon la date réelle où les cas ont été découverts — démontrent que le Québec a en réalité connu sa première journée de plus de 1000 cas mercredi dernier. Quoiqu’il en soit, c’est une première depuis près d’un mois et demi. Il faut en effet remonter au 12 février pour trouver une journée de plus de 1000 cas.

On observe une [hausse] des cas depuis quelques jours et aujourd'hui on repasse au-dessus de la barre des 1000. On s’y attendait, mais on doit surveiller l’impact de ces cas sur nos hospitalisations. Il ne faut surtout pas relâcher nos efforts maintenant, la ligne d’arrivée n’est plus très loin 24 juin. Christian Dubé, ministre de la Santé, sur Twitter

Au total, 10 645 personnes ont maintenant succombé des suites de complications liées au virus dans la province. Des huit décès rapportés samedi, trois sont survenus à Montréal (367 cas), deux à Laval (125 cas), un dans la Capitale-Nationale (96 cas), un en Outaouais (68 cas) et un dans les Laurentides (58 cas). En moyenne, on a rapporté sept décès par jour dans la dernière semaine, une proportion qui reste stable.

Le nombre d’hospitalisations, lui, ne bouge pas par rapport à la veille. Ainsi, 481 patients demeurent hospitalisés au Québec, dont 108 qui se trouvent toujours aux soins intensifs. Il s’agit d’une baisse de sept cas en 24 heures à ce chapitre.

Vaccination et variants

Côté vaccination, le rythme demeure stable, avec 53 796 doses supplémentaires qui ont été administrées dans la journée de vendredi, pour un total de 1176 670. Ainsi, un peu plus de 13,8 % de la population a jusqu’ici reçu la première dose. Avec 1380 295 doses reçues, le gouvernement Legault dispose présentement d’une réserve de 203 625 vaccins pour la suite des choses.

De son côté, l'Institut national de santé publique (INSPQ) a recensé samedi 408 nouveaux cas de variants par criblage, pour un total de 5565 jusqu'ici. On a également rapporté un cas supplémentaire par séquençage, qui est un procédé plus long et fastidieux permettant notamment de déterminer de quelle souche il s'agit, portant le total à 705 à ce chapitre.

Jeudi dernier, le Québec a réalisé 31 411 tests de dépistage, soit un chiffre en légère baisse par rapport aux trois derniers jours.

Le nombre d'éclosions actives continue par ailleurs d'augmenter dans la province, avec un bond de 28 nouveaux foyers de contamination samedi. À l'heure actuelle, près de 46 % des éclosions proviennent des milieux de travail, 25 % du réseau scolaire et 12 % des garderies. Les milieux de vie et de soins, eux, touchent environ 11 % des foyers.