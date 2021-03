Sur Twitter, le ministère de la Santé et des Services sociaux a affirmé vers 8 h 30 que des équipes étaient à l’œuvre pour rétablir la situation. Rien n’a été écrit sur le moment du rétablissement.

(Montréal) Le site de prise de rendez-vous pour la vaccination contre la COVID-19 au Québec éprouvait vendredi matin des difficultés techniques.

La Presse Canadienne

De plus, la ligne téléphonique de soutien a été volontairement suspendue.

Il s’agit du portail Clic Santé sur le web et du service téléphonique accessible au 1-877-644-4545.

Dans la région de la Côte-Nord et sur l’île de Montréal, la prise de rendez-vous est ouverte aux personnes nées au plus tard en 1961, alors que dans les 13 autres régions sanitaires du Québec, seules les personnes nées en 1956 et avant peuvent prendre rendez-vous.