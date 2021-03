C’est dans la joie et la sueur que les membres des gyms ont renoué avec « leurs machines » vendredi après une fermeture de plus de cinq mois pour cause de pandémie.

Suzanne Colpron

La Presse

« Ça me manquait beaucoup, beaucoup, beaucoup », lance Yasmine Louis, infirmière en soins à domicile, masque au visage, bouteille d’eau à la main et sac de sport à l’épaule. « Même si on s’entraîne à la maison ou au parc, ce n’est pas la même chose. Il y a une frénésie quand on revient ici. Surtout si on est une personne de machines, c’est merveilleux. J’aime les machines, moi. J’aime ça toucher ces machines-là. »

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Yasmine Louis, infirmière en soins à domicile, à sa sortie du centre Énergie Cardio, rue Papineau, près de l'avenue du Mont-Royal

Le centre Énergie Cardio, où elle avait réservé sa plage horaire, rue Papineau, près de l’avenue du Mont-Royal, à Montréal, a ouvert à 6 h du matin.

« Bon retour ! Vous nous avez manqué ! », pouvait-on lire en franchissant la porte.

En zone rouge comme en zone orange, les règles sanitaires sont strictes : nombre limité de clients, port du masque obligatoire, distanciation physique de deux mètres entre les personnes et désinfection fréquente des surfaces touchées. En zone rouge, les entraînements sont réservés aux gens seuls, en duo ou en bulle familiale.

Depuis sa réouverture, Énergie Cardio, rue Papineau, ferme pendant 15 minutes toutes les heures pour le nettoyage des appareils.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Chez Énergie Cardio, rue Papineau, le gym ferme 15 minutes toutes les heures pour la désinfection des équipements.

« On ouvre une heure, on ferme 15 minutes, détaille le directeur, Pierre Lescure. Il y a des gens qui ont besoin de rester d’un créneau à l’autre. On leur permet de rester, mais ça veut dire que le gym se vide toutes les heures. »

Une « façon d’éliminer notre stress »

Lise Fortier avait rendez-vous à 13 h.

« C’est sûr qu’il y a un côté social à venir au gym parce que je suis en télétravail toute seule à la maison, explique-t-elle. Mais c’est pour ma santé pas juste physique, mais mentale. C’est comme venir méditer quand je suis ici. »

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Au Énergie Cardio de l’avenue Papineau, les flèches au sol indiquent la direction dans laquelle les clients doivent circuler.

Pendant la fermeture, Mme Fortier s’est entraînée chez elle avec les moyens du bord. « À défaut d’avoir des poids, je prenais mes bouteilles d’assouplisseur, mes cruches d’eau de Javel et mon coffre à outils. Je faisais mes exercices avec ça. Je l’ai fait d’octobre à février. Mais en février, j’avais trop de travail et j’ai tout laissé tomber. Depuis le 15 février 2021, je n’ai rien fait. »

Mais la perspective d’une troisième vague lui fait craindre que cette réouverture soit de courte durée.

« C’est pas juste les enfants, c’est pas juste les hommes violents, c’est tout le monde. On est en train de virer fous ! Ici, c’est une façon d’éliminer notre stress, quant à moi, et de rencontrer des gens. Le gym, c’est mon deuxième chez-moi. »

L’aspect social

Depuis vendredi, 26 des 27 centres d'entraînement Énergie Cardio ont rouvert leurs portes au Québec.

« C’est Noël ! », lance la présidente du réseau, Claire Tremblay. « On est tous heureux, nos membres aussi. »

Une joie que partage le vice-président d’Éconofitness, Renaud Beaudry, qui a procédé à l’ouverture d’une cinquantaine de centres vendredi.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Renaud Beaudry, vice-président d’Éconofitness

Il y a beaucoup d’excitation et de fébrilité. Les gens avaient hâte de retourner au gym pour deux raisons : la variété des équipements et l’aspect social. Renaud Beaudry, vice-président d’Éconofitness

Mme Tremblay et M. Beaudry admettent avoir perdu des clients depuis le jour 1 de la pandémie. Mais, assurent-ils, la grande majorité des gens qui étaient membres le sont restés, en dépit des deux fermetures ordonnées par le gouvernement, à la suite des recommandations de la Santé publique.

« Il y a eu un grand nombre de réservations, note Renaud Beaudry. Je pense que les gens avaient hâte de retrouver leur gym, d’avoir une option de plus pour faire de l’activité physique, aussi. Prendre soin de sa santé physique et de sa santé mentale, c’est important, et les options étaient plutôt limitées dernièrement. »

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Une cinquantaine de centres Éconofitness ont rouvert vendredi, dont celui de la Place Bell, rue Claude-Gagné, à Laval.

Mais tant pour Éconofitness que pour Énergie Cardio, la COVID-19 a aussi eu de bons côtés en encourageant le développement des cours en ligne et des entraînements à distance.

« Le virtuel, c’est une tendance mondiale qu’on voyait apparaître dans les dernières années et qui s’est accélérée avec la pandémie, indique Claire Tremblay. On commençait notre développement. On avait un plan de deux ans qu’on a réalisé en quatre mois. Il y avait cette opportunité de donner des solutions à nos membres. On a donc accéléré la cadence pour s’ajuster à la nouvelle réalité du marché. »

Éconofitness a aussi offert des cours en ligne en direct sur Zoom et des contenus sur YouTube à ses membres.

« Il y a des gens qui se sont équipés à la maison, mais je pense que ça va devenir un complément maintenant que les gyms rouvrent, avance Renaud Beaudry. Pour l’instant, les cours en groupe ne sont pas permis en zone rouge. On continue à offrir des cours en ligne. Après, si les gens veulent continuer, on continuera à offrir ce service-là. »