Depuis une semaine au Québec, on observe en moyenne 781 cas par jour, une tendance qui est clairement à la hausse par rapport aux dernières semaines.

Si l’augmentation du nombre de nouveaux cas de COVID-19 se poursuit au Québec, alors que la province rapporte vendredi 950 infections supplémentaires et sept décès, les hospitalisations continuent malgré tout de descendre. Pendant ce temps, la vaccination atteint de nouveaux sommets.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

Ces nouvelles données portent à 306 385 le nombre de personnes qui ont été infectées par la maladie depuis le début de la crise sanitaire. De ce nombre, 288 384 Québécois sont maintenant considérés rétablis, selon les chiffres du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Au total, 10 637 personnes ont jusqu’ici succombé des suites de complications liées au virus. Des sept décès rapportés jeudi, trois sont survenus dans la Capitale-Nationale, qui enregistre 89 cas supplémentaires. Deux personnes ont aussi perdu la vie à Montréal (313 cas), une dans Lanaudière (31 cas) et une autre en Montérégie (103 cas). En baisse, la moyenne des décès quotidiens, rapportée sur sept jours, est de sept.

Dans le réseau de la santé, on observe une nouvelle baisse des hospitalisations, avec une chute de 15 enregistrée à ce chapitre. Pour l’heure, 481 patients demeurent hospitalisés pour la COVID-19 au Québec, dont 115 se trouvent toujours aux soins intensifs, soit une baisse de deux cas en 24 heures.

Sur Twitter, vendredi matin, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a réitéré que « l’augmentation cas dans certaines régions » est pour le moins préoccupante. « On s’y attendait. Ce qui nous importe, c’est que cette hausse des cas ne se traduise pas en hausse des hospitalisations, comme en janvier », a-t-il écrit. Pour l'heure, le criblage a permis d'identifier 5157 cas « cumulatifs » de variants au Québec, une hausse de 475 par rapport à la veille. Le nombre de cas séquencés, lui, demeure stable à 704.

Nouveau sommet pour la vaccination

Avec 54 951 doses administrées dans la journée de jeudi, le Québec a atteint, de loin, un nouveau sommet dans sa campagne de vaccination. Jusqu’ici, 1 121 958 citoyens ont été inoculés, ce qui signifie qu’environ 13,2 % de la population a reçu la première dose du vaccin contre la COVID-19.

Avec 1 380 295 doses qui ont jusqu’ici été reçues, le gouvernement Legault dispose présentement d’une réserve d’environ 258 340 vaccins. Par ailleurs, 58 500 doses de Moderna viennent d’être reçues et sont « présentement en transit dans le réseau », a indiqué le MSSS vendredi.

Dans les prochaines semaines, Québec souhaite être capable d’administrer jusqu’à 70 000 doses de vaccin par jour. Côté prélèvements, le bilan reste stable. Mercredi, la Santé publique a réalisé quelque 37 698 tests de dépistage, un chiffre légèrement supérieur aux deux derniers jours.

Le nombre d'éclosions actives, lui, est toutefois en forte hausse; on en recense actuellement 612, soit un bond de 37 foyers de contamination en 24 heures. Près de 47% d'entre eux proviennent de milieux de travail, environ 23% du réseau scolaire et 13% des garderies. Les milieux de vie ou de soins ne représentent plus que 11,6% des éclosions.

La COVID-19 en graphiques

