(Ottawa) Le Canada a bon espoir d’échapper au resserrement des exportations de vaccins qui planent à l’horizon dans l’Union européenne et l’Inde.

Mélanie Marquis

La Presse

Encore une fois, l’Union européenne (UE) a signalé son intention de limiter les exportations de vaccin contre la COVID-19 ailleurs que dans ses pays membres, où la menace d’une troisième vague plane à l’horizon. Et encore une fois, le Canada soutient qu’il a obtenu des garanties que ses livraisons ne seraient pas affectées.

Au bureau de la ministre du Commerce international, Mary Ng, on a signalé mercredi que celle-ci avait reçu l’assurance de ses homologues que « ces mesures n’affecteront pas les livraisons de vaccins vers le Canada », et que la communication est « constante » avec l’UE et ses États membres.

« Nous continuerons à travailler avec l’UE et ses États membres, comme nous l’avons fait tout au long de la pandémie, pour veiller à ce que nos chaînes d’approvisionnement de fournitures médicales et de santé essentielles restent ouvertes et résilientes », a écrit sa porte-parole Youmy Han.

L’UE a décidé de placer sous surveillance les exportations de vaccins produits sur son sol, afin d’empêcher la fuite vers d’autres pays des doses nécessaires aux Européens. En janvier, Bruxelles avait mis en place un dispositif prévoyant, avant toute exportation, le feu vert de l’État membre et de la Commission européenne.

Le Canada s’approvisionne en Europe en vaccins de Pfizer-BioNTech. Les deux autres vaccins approuvés au pays et pour lesquels les livraisons ont débuté, soit Moderna et AstraZeneca, viennent ou doivent arriver des États-Unis ainsi que de l’Inde et de la Corée du Sud, respectivement.

Le tour de vis a été dénoncé par le Royaume-Uni, champion incontesté de la vaccination en Europe. « Dans ce pays, nous ne croyons pas aux blocages de vaccins ou composants de vaccins », avait critiqué la veille le premier ministre britannique Boris Johnson.

Se félicitant du succès de l’opération vaccination, il avait aussi fait valoir, dans une déclaration à la Gordon Gekko, que « la raison pour laquelle nous avons du succès avec le vaccin est à cause du capitalisme, à cause de la cupidité, mes amis ».

Des nuages noirs en Inde

Pendant ce temps, une flambée des infections en Inde a incité les autorités nationales à mettre le holà sur les exportations des sérums d’AstraZeneca fabriquées par le Serum Institute of India, selon des sources citées par l’agence de presse Reuters.

Là encore, Ottawa ne semble pas inquiet – du moins, par pour l’heure.

« Pour le moment, rien n’indique que nos chaînes d’approvisionnement seront interrompues. Notre équipe et nos fonctionnaires surveillent attentivement la situation, y compris avec leurs homologues dans les juridictions concernées ».

Le Canada a jusqu’à présent reçu 500 000 doses du vaccin d’AstraZeneca (Covidshield) de l’Inde. Il est prévu que 1,5 million de doses additionnelles arrivent d’ici la fin mai. Les autres doses du vaccin d’AstraZeneca – une entente permettant à Ottawa d’en toucher 20 millions – seront livrées depuis la Corée du Sud.

Avec l’Agence France-Presse