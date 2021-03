Une vue du pont Alexandria et du centre-ville de Gatineau.

La marge de manœuvre de l’Outaouais continue de rétrécir et si la situation n’est pas rapidement contrôlée, la région va devoir retourner en zone rouge, a prévenu la Santé publique mercredi.

Ariane Krol

La Presse

« Si on ne contrôle pas très rapidement la situation, on va devoir penser à un changement de palier, on est rendu là », a prévenu la Dre Brigitte Pinard, directrice de la santé publique par intérim du CISSS de l’Outaouais, en point de presse mercredi après-midi.

La région a enregistré quatre éclosions actives de plus en deux jours et en compte maintenant 29, contre 25 lundi. Le tiers (10) se trouvent dans des écoles, et 54 classes sont actuellement fermées.

La Santé publique a redemandé à la population, de façon encore plus pressante, de limiter sa fréquentation des lieux publics, en recommandant par exemple de fréquenter un maximum d’un ou deux lieux publics par jour, et de ne pas aller à l’épicerie plus d’une ou deux fois par semaine.

« On doit prendre pour acquis, à chaque fois qu’on va dans des lieux publics, qu’il y a une possibilité d’exposition », a souligné la Dre Pinard.

L’équipe d’enquête et de suivi de contacts compte plus de 100 personnes, et des visites sont effectuées dans les restaurants et les salles d’entraînement, a précisé la directrice de la santé publique par intérim.