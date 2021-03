Bien que le nombre de cas demeure stable à l’échelle de la province, ils continuent d’augmenter de façon préoccupante dans deux zones orange, l’Outaouais et le Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Le Québec a rapporté 712 nouveaux cas lundi. La moyenne quotidienne calculée sur une semaine demeure ainsi près de la barre des 700 cas depuis trois semaines.

La situation se détériore toutefois en Outaouais, où le nombre moyen de nouveaux cas par jour a plus que doublé depuis le passage au palier orange. D’une moyenne, relativement stable, de 15 nouveaux cas quotidiens de la mi-janvier à la mi-février, la région a atteint une moyenne de 37 nouveaux cas par jour la semaine dernière, du 14 au 20 mars.

« On est en train de perdre notre marge de manœuvre », a prévenu la Dre Brigitte Pinard, directrice par intérim de santé publique du CISSS de l’Outaouais, en conférence de presse lundi.

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, 260 nouveaux cas se sont ajoutés au cours de la dernière semaine, contre seulement 85 la semaine précédente. Et avec 13,4 cas par 100 000 habitants depuis trois jours, la région a franchi le seuil statistique du palier rouge.

« Certains éléments nous indiquent un certain relâchement dans l’application des mesures dans la population », a expliqué la porte-parole du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Simone Lalancette.

L’Outaouais au bord du rouge

Le ministre responsable de l’Outaouais, Mathieu Lacombe, avait fait une sortie il y a une semaine, en demandant à la population de « se reprendre en main » pour éviter de revenir au palier rouge. Mais 15 nouvelles éclosions se sont ajoutées la semaine dernière, pour un total de 25 éclosions actives. Près de la moitié (11) sont en milieu scolaire, et 42 classes sont actuellement fermées.

« Cette semaine et la semaine prochaine vont être clés dans notre analyse », a indiqué la Dre Pinard.

On doit vraiment voir une stabilisation, et ensuite une réduction, du nombre de cas à court terme. La Dre Brigitte Pinard, directrice par intérim de santé publique du CISSS de l’Outaouais

Même si le passage au palier orange a permis la réouverture certains lieux, comme les restaurants et les gyms, la responsable de santé publique demande à la population « de diminuer le nombre d’activités dans les lieux publics, surtout à l’intérieur d’une même journée ».

Les variants, qui représentaient déjà 30 % des cas la semaine dernière, « n’aident pas », a reconnu la Dre Pinard. « Mais la façon de prévenir la transmission demeure l’application des mesures que nous connaissons. »

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, la Santé publique note une hausse du nombre de rassemblements et une augmentation des contacts. La semaine de relâche est soupçonnée d’avoir eu « un léger impact », mais n’est pas considérée comme la principale cause de la hausse. Avec une vingtaine d’éclosions dans la région, dont la majorité en milieux de travail (8) ou scolaires (7), le CIUSSS se dit « en contrôle de la situation ».

Le Saguenay–Lac-Saint-Jean est devenu une zone orange le 8 février. L’Outaouais a suivi le 22 février, mais la ville d’Ottawa, qui l’avait précédé dans les assouplissements, est repassée au palier rouge vendredi dernier.

Prudence avec le beau temps

De passage à Trois-Rivières lundi, le premier ministre François Legault a appelé les Québécois à faire preuve d’une « extrême prudence » alors qu’il devient tentant de profiter des parcs et des terrasses en groupe. L’Ontario et New York, a-t-il rappelé, composent avec une troisième vague de la pandémie.

« Nous, on a atteint comme un plateau. Ça ne baisse plus, le nombre de cas et le nombre d’hospitalisations, donc il faut être très, très prudents. Je le répète, les visites dans les maisons, on n’est pas rendus là, on a encore un certain nombre de semaines devant nous avant que les personnes vulnérables soient vaccinées », a-t-il souligné.

Hausse aux soins intensifs

Le Québec compte actuellement 513 personnes hospitalisées en raison de la COVID-19, soit 12 de plus que la veille, une hausse entièrement due aux patients se trouvant aux soins intensifs, où on en dénombre actuellement 114. Quinze décès supplémentaires ont aussi été rapportés lundi.

Un vaccin bientôt pour Legault

Le premier ministre, François Legault, a déclaré qu’il n’avait pas encore pris son rendez-vous pour obtenir sa première dose de vaccin contre la COVID-19, mais qu’il « regardait pour le faire ». Âgé de 63 ans et résidant de Montréal, M. Legault fait dorénavant partie de la clientèle appelée pour être inoculée. « Je regarde ça parce que je ne veux pas passer avant les autres, mais c’est presque mon tour », a indiqué le principal intéressé en anglais. Dans la métropole, la vaccination est élargie aux 60 ans et plus depuis lundi. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, et la ministre responsable des Aînés, Marguerite Blais, ont tous deux reçu une première dose du vaccin la semaine dernière.