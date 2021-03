Le bilan de la COVID-19 demeure relativement stable samedi au Québec, alors que la province rapporte 775 nouveaux cas ainsi que sept décès supplémentaires. On note toutefois une très légère hausse des hospitalisations, pendant que la vaccination continue d’établir de nouveaux sommets.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

Ces nouvelles données portent à 301 691 le nombre de personnes qui ont été infectées par la maladie depuis le début de la crise sanitaire. De ce nombre, 284 203 Québécois sont maintenant « rétablis », selon les chiffres du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Bien que les 775 cas soient plus élevés que les résultats des derniers jours, la moyenne quotidienne calculée sur une semaine demeure stable à 682 nouveaux cas par jour. La moyenne quotidienne des décès calculée sur une semaine, elle, oscille autour de neuf présentement.

Au total, 10 594 ont jusqu’ici perdu la vie des suites de complications liées au virus. Des sept décès rapportés samedi, trois sont survenus dans la région de Montréal, qui recense 297 infections. Trois décès ont aussi été enregistrés en Montérégie (78 cas) et un en Estrie (15 cas). Laval recense 95 nouveaux cas.

La situation demeure aussi préoccupante au Saguenay–Lac-Saint-Jean, où on recense samedi 53 nouveaux cas de COVID-19, un sommet depuis le début de la semaine. Les cas augmentent continuellement dans cette région depuis la semaine dernière.

Dans le réseau de la santé, le nombre d’hospitalisations bondit d’un pour atteindre 505 personnes toujours hospitalisées au Québec, dont 99 patients qui se trouvent toujours aux soins intensifs, un chiffre stable par rapport à la veille. Rappelons que dans de nouvelles modélisations de l’évolution de la pandémie parues plus tôt cette semaine, l’Institut de santé publique (INSPQ) prévoyait qu’une troisième vague pourrait commencer dès le mois d’avril, mais qu’elle pourrait ne pas entraîner de hausse des hospitalisations, pour autant qu’il y ait une forte adhésion aux mesures sanitaires.

Vaccination et variants

Côté vaccination, le Québec enregistre un nouveau sommet ; dans la journée de vendredi, quelque 41 338 doses supplémentaires ont été administrées, pour un total de 915 653. À ce stade-ci, environ 10,8 % de la population a reçu la première dose du vaccin contre la COVID-19. Avec 1 050 355 doses reçues jusqu’ici, le gouvernement Legault dispose présentement d’environ 134 700 vaccins en réserve.

L'opération de vaccination massive se déroule rondement alors que le Québec enregistre un nouveau record de 41 338 doses administrées en 24 h. On continue d’augmenter la cadence de vaccination pour atteindre notre objectif d’une première dose pour tous les Québécois à la St-Jean. Christian Dubé, ministre de la Santé, sur Twitter

Vendredi, le Québec a franchi la barre des 10 % de sa population ayant reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19. Le nouveau sommet de 41 338 doses est toutefois encore en deçà de la cible symbolique des 50 000, soit la cible symbolique quotidienne qui permettrait d’offrir des doses à chaque Québécois d’ici le 24 juin prochain.

De son côté, l’INSPQ a recensé samedi un nouveau cas officiel de variant au Québec. On en dénombre donc présentement 542, dont 328 à Montréal – surtout issus de la souche britannique – et 100 en Abitibi-Témiscamingue, tous des cas du variant sud-africain. Laval compte pour sa part 29 cas du variant britannique, alors que les Laurentides en comptent 32. Cela dit, le criblage a permis d’identifier 2949 cas probables de variants jusqu'à maintenant, soit 219 de plus que la veille. Environ 19 370 échantillons ont jusqu'ici été criblés (+802), et le variant compte toujours pour 20 % des infections.

Sinon, le bilan demeure aussi relativement stable en matière de prélèvements. Jeudi, le Québec a réalisé 32 964 tests de dépistage, ce qui est similaire à la moyenne des derniers jours à ce chapitre. On compte présentement 582 éclosions actives au Québec, ce qui représente une baisse de 23 par rapport à la veille. Selon les dernières données, 49,7 % de ces foyers de contamination proviennent de milieux de travail, 16,5 % du réseau scolaire et 14,3 % des milieux de vie ou de soins.