C’est officiel : le Québec a franchi la barre des 10 % de sa population ayant reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19. Quelque 38 459 doses de vaccin supplémentaires ont été administrées dans la journée de jeudi, ce qui constitue un nouveau sommet, mais qui est encore en deçà de la cible symbolique des 50 000, soit le chiffre moyen quotidien qui permettrait d’offrir des doses à chaque Québécois d’ici le 24 juin.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

Fanny Lévesque

La Presse

Au total, 872 459 personnes ont reçu leur première dose jusqu’ici, ce qui constitue environ 10,3 % de la population. Avec 1 050 355 doses reçues, le gouvernement dispose d’une réserve d’environ 177 900 vaccins pour la suite. Signe de l’accélération de la campagne de vaccination, le Québec a pris 76 jours pour vacciner 5 % de sa population. Atteindre la barre des 10 % n’aura pris que 19 jours. Il reste toutefois 96 jours pour atteindre 75 %.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, s’est réjoui de ce nouveau record. Son gouvernement s’est engagé à vacciner tous les Québécois qui le souhaitent d’ici le 24 juin, soit 5 millions de personnes en 100 jours. « Ça ne se fera pas de façon uniforme, à raison de 50 000 vaccins par jour pendant 100 jours », a-t-il prévenu.

« Ça va se faire avec des sommets importants » selon les cargaisons reçues d’Ottawa, a précisé M. Dubé. Québec doit recevoir dès la semaine prochaine 271 440 doses du vaccin de Pfizer et 193 000 de celui de Moderna, ce qui marque une certaine accélération.

Prendre de la vitesse

Le gouvernement espère prendre de la vitesse avec la contribution de grandes entreprises qui pourront, à compter de mai et juin, vacciner sur place leurs employés, leurs familles et la collectivité avoisinante. Aux efforts du réseau s’ajoutera au cours des prochaines semaines celui des pharmacies.

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Mon objectif c’est d’être prêt quand les vaccins arrivent. [Avec les 38 459 doses administrées jeudi], on est en bas de notre moyenne des 100 jours, mais je veux être capable d’être au-dessus de cette moyenne quand il va nous arriver des doses. Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Le directeur de la campagne de vaccination québécoise, Daniel Paré, rappelle pour sa part que la « cadence » de vaccination au Québec sera « arrimée » aux arrivages. « Cette semaine, on parle de quelque 30 000 doses parce qu’on a eu quelque 200 000 vaccins cette semaine », a nuancé M. Paré.

Québec s’est dit ouvert à concentrer les efforts de vaccination dans « des régions spécifiques » pour freiner la progression des variants. Après Montréal, le gouvernement a également annoncé vendredi que la prise de rendez-vous pour la vaccination est maintenant élargie aux 65 ans et plus partout dans la province.

Ailleurs dans le monde

Le Québec a donc administré environ 10 doses pour 100 habitants, ce qui le place au-dessus de la moyenne canadienne et presque au niveau de la France.

La performance du Chili, seul pays d’Amérique latine à figurer au sommet du palmarès mondial, se distingue. Comme au Québec, le gouvernement du président chilien Sebastián Piñera a l’intention de vacciner 80 % de sa population d’ici juin. Mais la campagne de vaccination là-bas roule déjà à fond de train depuis un bon moment. Le 2 février, la population du Canada et celle du Chili étaient encore vaccinées au même rythme. À partir du lendemain, la campagne chilienne a pris son envol pour ne plus ralentir.

Cette semaine, le Chili avait déjà administré 4 millions de doses de plus que le Canada, et vaccinait deux fois plus de personnes chaque jour. Le quart des Chiliens ont maintenant reçu une première dose.

Plus de 88 millions de doses ont déjà été commandées pour les 19 millions de Chiliens. La plupart des doses (66 millions), y compris celle reçue par le président Piñera en février, proviennent du fabricant chinois Sinovac. La crise de la COVID-19 est cependant plus grave au Chili qu’au Canada – le pays compte près de deux fois plus de décès que le Canada pour une population moins nombreuse.

Nombre de nouveaux décès par million d'habitants (en date du 18 mars) Chili : 4,68 États-Unis : 3,74 Canada : 0,8 Source : ourworldindata.org

Ailleurs dans le monde, la vaccination avec les doses du fabricant AstraZeneca a repris dans plusieurs pays qui l’avaient suspendue en raison de possibles effets secondaires graves. Exception notable à cette reprise, la suspension qui reste en vigueur dans certains pays nordiques, dont le Danemark, la Suède et la Norvège. Vendredi, la Finlande, qui n’avait pas encore suspendu l’administration du vaccin d’AstraZeneca, a causé la surprise en annonçant son retrait temporaire de ses cliniques.

L’Agence européenne des médicaments (EMA) a jugé cette semaine que le vaccin n’était « pas associé » à un risque plus élevé de caillot sanguin, sans toutefois pouvoir « exclure définitivement » son rôle dans ces troubles rares de la coagulation. En France, la Haute Autorité de santé (HAS) a ainsi recommandé de le réserver aux personnes de 55 ans et plus. « Les plus jeunes ont une défense immunitaire plus puissante que les plus âgés. Il est donc concevable que la réaction immunitaire soit plus forte chez eux », a indiqué à l’Agence France-Presse Steinar Madsen, directeur médical de l’Agence norvégienne des médicaments.

Avec Judith Lachapelle, La Presse, et l’Agence France-Presse

La COVID-19 en graphiques

Suivez la progression de la pandémie en temps réel dans notre page de graphiques interactifs.