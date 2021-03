Environ un quart des nouveaux cas de COVID-19 proviendraient du variant britannique en particulier, qui est plus contagieux, dans Côte-Saint-Luc et Plamondon, d’où la décision de procéder dès maintenant, même si l’âge minimal pour se faire vacciner dans le Grand Montréal est présentement de 65 ans.

Des parents d’élèves du primaire et du secondaire pourront recevoir un vaccin contre la COVID-19 plus tôt que prévu, dans les secteurs de Côte-Saint-Luc et de Plamondon à Montréal, afin de s’attaquer à la forte concentration du variant britannique.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

Ce projet-pilote, mené par la Direction régionale de santé publique de Montréal (DRSP), aurait pour but de fournir une « réponse à l’urgence présentée par la présence du variant dans notre région », lit-on dans une lettre qui a notamment été envoyée aux parents de l’école JPPS-Bialik.

Environ un quart des nouveaux cas de COVID-19 proviennent du variant britannique dans ces deux quartiers, d’où la décision de procéder dès maintenant, même si l’âge minimal pour se faire vacciner dans le Grand Montréal est de 65 ans. Les autorités viseraient à inoculer les premiers parents des élèves au courant des 14 prochains jours.

Joint à ce sujet, le maire de Côte-Saint-Luc, Mitchell Brownstein, a dit soutenir la stratégie. « S’il y a un moyen d’utiliser le vaccin dans un certain secteur pour neutraliser les super-propagateurs, il faut le prendre. Tout le monde va être mieux protégé », affirme l’élu municipal.

« Je reçois beaucoup d’appels de parents d’élèves, mais aussi de professeurs qui veulent avoir le vaccin. Je comprends que la Santé publique veut arrêter la propagation des variants, surtout chez les jeunes enfants de neuf ans et moins. Ce n’est pas facile de leur dire d’éviter les contacts avec leurs amis », résume le maire.

S’il ignore encore le déploiement exact que prendra ce projet-pilote, M. Brownstein affirme que des secteurs très précis pourraient être visés. « Avec l’aide du code postal, ils savent très bien où ils ont beaucoup de variants », insiste-t-il.

Aller « plus vite » que le variant

Pour la professeure à l’École de santé publique de l’Université de Montréal (ESPUM), Roxane Borgès Da Silva, la décision de vacciner les parents des élèves en priorité est tout à fait logique. « Dans Côte-Saint-Luc et Plamondon, plus de 80% de la contamination part des écoles et des garderies, pour aller dans les domiciles », explique-t-elle.

Il faut aller plus vite que le variant et éviter qu’il ne sorte de ces quartiers pour prévenir la troisième vague. Tous les parents des écoles et des garderies de ces quartiers vont donc être vaccinés. Roxane Borgès Da Silva, professeure à l'ESPUM

De surcroît, il est compréhensible que les professeurs de ces écoles ne soient pas inclus dans le projet pilote dans un premier temps, croit Mme Da Silva. « Les enseignants n’habitent pas tout le temps dans les quartiers, et ils ne sont pas les plus à risque. Si on vaccine les parents, les enfants ne pourront plus contracter le virus, et donc, les profs non plus. C’est toujours une question de logistique. Les enseignants seront la prochaine étape, mais la Santé publique travaille dans la limite du nombre de doses dont elle dispose. »

Mercredi, la directrice régionale de santé publique de Montréal, la Dre Mylène Drouin, avait assuré que ses équipes auraient une approche « agressive » avec les variants. Dans Côte-Saint-Luc, « nous voyons que la transmission vient vraiment des écoles et des garderies, jusqu’aux personnes dans leur ménage », a réitéré Mme Drouin, en soulignant que le territoire compte de « grandes familles » avec plusieurs enfants fréquentant des écoles différentes.

« Ils amènent donc le virus dans une autre école et on voit une autre éclosion », avait-elle illustré. « On observe donc une transmission qui est davantage à un niveau communautaire, avec différents liens entre les garderies, les écoles et les ménages », a-t-elle avancé.

Environ 20 % des nouveaux cas de COVID-19 sont liés au variant britannique à Montréal depuis février. « Ça va continuer de progresser, parce que ce variant est plus transmissible. Il va prendre la place de la souche antérieure. Ce que nous essayons de faire, c’est de retarder sa prédominance », a dit la Dre Drouin.