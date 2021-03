Le Québec a franchi jeudi la barre des 300 000 cas de COVID-19, alors que la province a rapporté 702 nouveaux cas ainsi que six décès supplémentaires. Dans le réseau de la santé, le nombre d’hospitalisations poursuit toutefois sa descente.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

Ces nouvelles données portent en effet à 300 152 le nombre de personnes qui ont jusqu’ici été infectées par la maladie. Notons toutefois que 282 693 Québécois sont maintenant considérés rétablis, selon les données du ministère de la Santé et des Service sociaux (MSSS). Les 702 nouveaux cas portent à 680 la moyenne quotidienne des cas calculée sur une semaine.

Au total, 10 576 personnes ont succombé des suites de complications liées au virus depuis le début de la crise. Précisons qu’un décès a été retranché jeudi du cumulatif, car l’enquête épidémiologique a révélé qu’il n’était pas attribuable à la COVID-19.

Des six décès rapportés jeudi, trois sont survenus dans la région de Montréal, qui recense 318 cas supplémentaires à elle seule. Un décès est aussi enregistré en Mauricie-Centre-du-Québec, un en Outaouais et un dernier à Laval. Par ailleurs, les six décès en plus portent à huit la moyenne quotidienne des décès calculée sur une semaine.

On observe par ailleurs une baisse des hospitalisations, avec une diminution de 13 sur ce plan. Pour l’heure, 519 patients sont toujours hospitalisés au Québec, dont 101 se trouvent toujours aux soins intensifs, soit une baisse de six cas en 24 heures.

Côté vaccination, 26 225 doses supplémentaires ont été administrées dans la journée de mercredi, pour un total de 832 469. Environ 9,8 % de la population a donc jusqu’ici reçu la première dose. Avec 1 050 335 doses reçues jusqu’ici, le gouvernement Legault dispose de 217 886 vaccins en réserve. Mardi, la province avait réalisé 33 906 tests de dépistage, soit sensiblement la même proportion que la veille.

Par ailleurs, l’INSPQ ne recense jeudi aucun nouveau cas de variants au Québec. On en dénombre donc toujours 541, dont 327 à Montréal – surtout issus de la souche britannique – et 100 en Abitibi-Témiscamingue, tous des cas du variant sud-africain. Laval compte pour sa part 29 cas du variant britannique, alors que les Laurentides en comptent 32. Au total, le criblage a permis d’identifier 2548 cas probables de variants.

