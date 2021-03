Lise Belhumeur et Jacques Belhumeur, résidents de Boucherville, ont vu leurs rendez-vous de vaccination annulés par leur région malgré qu’ils soient nés en 1951.

Des rendez-vous annulés pour cause de date d’anniversaire

Des résidants de la Montérégie-Est et des Laurentides nés en 1951 ont vu leurs rendez-vous de vaccination annulés par leur région parce qu’ils n’ont pas encore 70 ans, ce qui est contraire aux directives du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Ariane Krol

La Presse

Jacques Belhumeur et sa femme, qui habitent Boucherville, fêteront leur 70e anniversaire en septembre prochain, à neuf jours d’intervalle. Comme ils sont nés en 1951, le critère maintes fois annoncé pour la vaccination des 70 ans et plus, ils ont pris rendez-vous en ligne le 10 mars dernier.

Trois jours plus tard, ils ont reçu un courriel indiquant que ces rendez-vous avaient été annulés pour quatre motifs possibles, sans préciser lequel.

« Étant donné que je ne savais pas la raison, je me suis réessayé », raconte M. Belhumeur. Le système a accordé le rendez-vous, qui a été suivi d’un texto d’annulation quelques heures plus tard. Un appel au système téléphonique de la Montérégie l’a informé que la région validait maintenant la date de naissance, et que ça générait beaucoup d’appels.

« C’est des dizaines, des centaines, peut-être des milliers de transactions pour rien dans leur site internet, ça ralentit tout », déplore M. Belhumeur, qui a fait carrière en informatique et télécommunications.

Une autre résidante de Boucherville, qui a vu son rendez-vous annulé par le même courriel générique, s’est fait répondre qu’elle était trop jeune de six mois, puisqu’elle est née en octobre 1951.

Un résidant de Morin-Heights, né en septembre 1951, a aussi vu son rendez-vous du 25 mars confirmé puis annulé. « J’ai appelé le CISSS le 15, la personne m’a confirmé que je n’étais pas le seul », nous a relaté François Normandeau. Après avoir tenté, en vain, de lui redonner rendez-vous le 25 mars, le CISSS l’a replacé le 5 avril.

Sur le territoire du CISSS de la Montérégie-Est, où se trouve Boucherville, la situation a été corrigée lundi dernier, assure son porte-parole, Hugo Bourgoin. « Le CISSS de la Montérégie-Est appliquait la règle indiquée sur le site de prise de rendez-vous Clic Santé qui indiquait que seules les “personnes âgées de 70 ans et plus” pouvaient se faire vacciner », a-t-il expliqué par courriel.

Au CISSS des Laurentides, « il s’agit d’une situation d’exception », affirme-t-on. « Rapidement, un rappel a été fait à l’ensemble des personnes chargées de la prise de rendez-vous à la centrale d’appels afin que des situations semblables ne se reproduisent plus », nous a indiqué sa porte-parole, Julie Lemieux-Côté.

Les deux CISSS ne savent pas combien de personnes ont ainsi été victimes d’une annulation erronée. « Nous avions les coordonnées de certaines d’entre elles et nous nous sommes assurés de communiquer avec elles pour leur offrir un nouveau rendez-vous », a souligné M. Bourgoin. Les autres sont invitées à reprendre rendez-vous sur Clic Santé ou au 1 877 644-4545.

« Le MSSS réitère aux établissements l’importance de respecter les rendez-vous octroyés et les modalités relatives à l’année de naissance », a par ailleurs indiqué son porte-parole, Robert Maranda.