Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 reste stable à Montréal. La semaine de relâche n’a donc « pas eu d’effet majeur » sur la métropole, qui enregistre en moyenne 325 nouveaux cas par jour depuis trois semaines. Les éclosions sont aussi en baisse, particulièrement dans les milieux de soins pour aînés. Mais il faut rester vigilant, car une troisième vague, liée au variant, est inévitable.

Ariane Lacoursière

La Presse

En conférence de presse mercredi, la directrice régionale de la santé publique de Montréal, la Dre Mylène Drouin, a mentionné que seulement 22 éclosions sont en cours dans des milieux de soins montréalais. Il faut remonter au début de l’automne dernier pour compter un nombre aussi faible. Au cours de la dernière semaine, seulement deux éclosions ont eu lieu dans des milieux de soins pour aînés. Et il s’agissait de résidences privées pour aînés. Aucune nouvelle éclosion n’a eu lieu dans des CHSLD.

Un variant ralentit, mais toujours menaçant

Selon Dre Drouin, le fait que la population respecte les mesures de protection et que la santé publique agisse de façon très agressive pour contrer le variant a permis de ralentir la croissance des variants à Montréal. Depuis février, 20 % des nouveaux cas de COVID-19 sont liés au variant Britannique. En Ontario, où on vient de déclarer qu’une troisième vague était en cours, 40 % des nouveaux cas sont liés au variant.

La santé publique est toutefois loin de crier victoire. Certes, des assouplissements ont été accordés à Montréal. Dont le couvre-feu qui a été repoussé à 21 h 30. Mais une troisième vague de COVID-19 est inévitable, selon la Dre Drouin.

Cette troisième vague « sera associée au variant Britannique » et ce variant « cause jusqu’à 64 % plus de formes sévères de la maladie et de décès », affirme la Dre Drouin.

Sur l’île de Montréal, la ville de Côte-Saint-Luc et le quartier montréalais de Snowdon sont les endroits où le variant est le plus présent.

« Si on continue d’appliquer les mesures de santé publique et on continue de vacciner la population, on peut continuer à repousser la prédominance du variant », dit-elle.

La Dre Drouin rappelle que « nous sommes encore en zone rouge » et que « les rassemblements privés à l’intérieur demeurent interdits ».

La vaccination va bon train

Dans les hôpitaux de Montréal, 300 patients sont actuellement hospitalisés, dont environ 75 aux soins intensifs. Au plus fort de la deuxième vague, plus de 800 personnes étaient hospitalisées à Montréal. « Mais on n’est pas encore revenu à un niveau où il n’y a plus de cas dans les hôpitaux […] C’est une accalmie […] Mais il faut faire attention », dit la PDG du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Sonia Bélanger.

Celle-ci se réjouit de voir que la campagne de vaccination va bon train à Montréal. Jusqu’à maintenant, 287 000 personnes ont été vaccinées, dont 69 000 travailleurs de la santé.

Chez les personnes de 65 ans et plus, 77 % des personnes de 65 ans et plus ont été vaccinées ou ont déjà obtenu un rendez-vous en clinique de vaccination. La santé publique souhaitait rejoindre 75 % de cette population et considère donc que l’objectif « est atteint ».