(Québec) Tous les adultes Québécois qui le veulent auront reçu une dose d’un vaccin contre la COVID-19 d’ici la fête nationale, le 24 juin, prévoit le premier ministre François Legault. Et d’ici la mi-avril, les 65 ans et plus seront tous vaccinés, toujours avec une première dose.

Tommy Chouinard

La Presse

En conférence de presse mardi, il a annoncé entre autres qu’en plus de repousser le couvre-feu à 21 h 30 dès mercredi, Québec autorise en zone rouge la réouverture des salles de spectacle à partir du 26 mars. Il s’est limité à quelques allègements aux consignes sanitaires, réitérant ses craintes au sujet des variants du coronavirus.

« Il y a une augmentation dans plusieurs régions. Les médecins de la Santé publique prévoient que d’ici la fin du mois prochain, la majorité des cas au Québec seront des variants britanniques, des cas beaucoup plus contagieux », a-t-il souligné, ajoutant qu’il ne veut pas avoir à resserrer l’étau comme en Italie, par exemple. « L’arrivée de ces variants, puis en particulier du variant britannique, fait craindre une troisième vague. Donc, il faut rester très, très prudents. »

François Legault a martelé que les trois vaccins offerts sont « sécuritaires et efficaces », y compris celui d’AstraZeneca. Il serait prêt à le recevoir « demain matin » sans problème.

M. Legault, 63 ans, écarte toutefois l’idée de se retrousser la manche dès maintenant devant les caméras pour se le faire injecter dans le but de rassurer la population. Il veut attendre son tour comme tout le monde. Il a évoqué qu’il ne veut pas faire un Claude Dubois de lui-même — le chanteur était passé devant la file pour avoir le vaccin contre la H1N1 en 2009, en contravention à l’ordre de priorisation de la campagne de vaccination.

Le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda, a la même position que le premier ministre. Son collègue Richard Massé, que l’on a pu voir en conférence de presse à quelques reprises, a reçu le vaccin d’AstraZeneca, a-t-il signalé. Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, 64 ans, se fera vacciner dans les prochains jours à Montréal et espère recevoir ce vaccin. Il n’a pas demandé une dose d’AstraZeneca pour ne pas envoyer le message que l’on peut choisir son vaccin.

Québec est satisfait du rythme de la campagne de vaccination. On a atteint un record de 34 146 doses administrées samedi.

« Grande nouvelle, je m’avance, mais avec l’appui du ministre de la Santé, d’ici la fête nationale, donc d’ici le 24 juin, on prévoit que tous les Québécois qui vont vouloir être vaccinés vont avoir reçu une première dose », a déclaré François Legault. On parle des adultes, puisque l’on attend toujours des études concernant la vaccination des enfants.

D’ici la mi-avril, donc d’ici à peu près un mois, on pense avoir pas mal toutes vacciné les personnes de 65 ans et plus au Québec qui veulent se faire vacciner avec une première dose. François Legault

Québec veut atteindre le fameux seuil d’immunité de 75 %. Pour y arriver, il doit encore administrer cinq millions de doses d’ici le 24 juin, estime-t-il. Cela représente 357 000 doses par semaine ou 51 000 par jour, une cible facilement atteignable selon le gouvernement en autant que les doses confirmées par Ottawa soient livrées comme prévu.

À compter de mercredi, le couvre-feu sera à la même heure dans les zones rouge et orange, 21 h 30.

En zone orange, les élèves de 3e, de 4e et de 5e secondaire retourneront à temps plein en classe à compter du 22 mars. Québec dit espérer pouvoir l’annoncer « bientôt » pour les régions en zone rouge.

Trois régions passeront en zone jaune, où le couvre-feu sera levé et où les rassemblements à la maison seront autorisés mais limités à deux ménages différents. Il s’agit de la Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine, de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec. On n’avait pas vu de régions à ce palier d’alerte depuis décembre, avant les Fêtes.

L’annonce de la réouverture des salles de spectacle le 26 mars en zone rouge, donc dans le Grand Montréal, survient au lendemain de la publication d’une enquête sur la détresse psychologique et financière des artisans de la scène. Par exemple, 43,3 % des travailleurs sondés présentent des symptômes de dépression majeure et presque la même proportion (41 %) envisage un changement de carrière, selon le rapport préparé par la Fédération nationale des communications et de la culture (FNCC-CSN) en collaboration avec sept associations culturelles et artistiques.

Toujours en zone rouge, les lieux de culte pourront accueillir jusqu’à 25 personnes dès le 26 mars.

D’après les conclusions provisoires de la Santé publique, la semaine de relâche a entraîné une augmentation « limitée » de cas de COVID-19.