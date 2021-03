(Québec) Un texte publié sur le site internet de la Coalition avenir Québec (CAQ) sème la controverse. Intitulé « Est-ce qu’une autre équipe aurait pu faire mieux ? », la publication non signée vante les exploits du parti dans sa gestion de la pandémie.

Hugo Pilon-Larose

La Presse

Au Parlement, mardi, les partis d’opposition ont tenu à répondre à la question posée par les caquistes dans le titre de leur texte, publié le 12 mars. « Il y a neuf autres provinces qui ont fait mieux », a rétorqué la cheffe du Parti libéral, Dominique Anglade. Le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon avait également la même réponse pour le gouvernement.

Selon lui, la CAQ fait preuve d’arrogance avec son texte. « Il y en a eu des ratés », s’est-il exclamé. Le Québec compte la moitié des victimes au Canada, alors qu’il représente moins du quart de sa population.

Les oppositions réclament à nouveau que le gouvernement Legault déclenche une enquête publique et indépendante sa la gestion de la pandémie de COVID-19. Québec a toujours refusé de le faire.

Ce n’est pas la première fois qu’une initiative de la CAQ en matière de communication fait des vagues. En septembre dernier, le parti avait annulé la diffusion d’une websérie ayant pour titre « Confidences d’un premier ministre », qui devait être diffusée « tous les jeudis », alors que la deuxième vague d’infections au coronavirus s’accélérait dans la province.

Qui est l’auteur ?

Le texte publié par la CAQ, écrit au « je », a été rédigé par une personne qui fait partie d’une banque d’auteurs qui écrivent pour le parti. La publication figure dans une section de son site du parti intitulée « Édition spéciale ». Cette section, qui reprend la typographie classique des journaux nord-américains, est coiffée de l’intertitre « Des points de vue éclairés sur les sujets de l’heure au Québec ».

Cette section du site internet de la CAQ permet au parti de publier des textes d’opinion, parfois formels, sinon décontractés, afin de partager des points de vue sur les actualités du moment, a-t-on expliqué au parti. Ces textes sont toujours non signés et représentent le point de vue de la CAQ. Dans une publication du 28 décembre denier ayant pour titre « Qu’est-ce qu’on se souhaite pour 2021 ? », le texte – qui n’est pas signé – se termine tout de même avec un post-scriptum.

Dans son texte du 12 mars sur la gestion de la pandémie, la CAQ répond à sa propre question, en affirmant que « selon la majorité de la population et la plupart des analystes », non, une autre équipe n’aurait pas pu faire mieux. Les grands héros de la crise sont les hauts fonctionnaires et les autorités de santé publique, ajoute le commentateur anonyme de la CAQ, qui ne fait aucune mention des travailleurs de la santé.

On y cite le livre du journaliste Alec Castonguay, Le printemps le plus long, où « on se sent tantôt dans Mission Impossible, tantôt dans un film de James Bond », selon la lecture caquiste. D’ailleurs, la conjointe de l’auteur anonyme s’en « ronge les ongles, captivée », écrit-il.

-Avec La Presse Canadienne