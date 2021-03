Le bilan COVID-19 du Québec se trouve toujours sur un plateau, la province rapportant lundi 594 nouveaux cas et 10 décès supplémentaires.

Pierre-André Normandin

La Presse

La moyenne des nouveaux cas rapportés quotidiennement se maintient à 710. Le bilan se maintient ainsi autour des 700 cas par jour depuis une dizaine de jours. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean enregistre une hausse particulièrement importante, avec 40 nouveaux cas.

Les décès sont légèrement en baisse. La moyenne se situe désormais à huit par jour.

Des 10 décès rapportés lundi, six sont survenus à Montréal, trois en Montérégie et un dans la Capitale-Nationale.

On observe une légère hausse des hospitalisations. En effet, 553 personnes se trouvent présentement à l’hôpital, soit six de plus que la veille. Toutefois, une baisse de quatre est notée aux soins intensifs, où l’on compte 96 patients.

Québec rapporte également que 26 595 doses de vaccin ont été administrées, pour un total de 744 108 depuis le début. Ainsi, 8,4 % des Québécois ont reçu une première dose depuis le début de la campagne de vaccination.

La campagne de vaccination s’est accélérée depuis une semaine. Le Québec a administré en moyenne 26 000 doses par jour, soit deux fois plus que la semaine précédente.

Plus de détails à venir.

