Si la campagne de vaccination a franchi un nouveau record au Québec, de nouveaux ratés ont néanmoins gâché la journée de nombreux résidants, notamment dans la région de Montréal. Pendant ce temps, le bilan de la COVID-19 est demeuré relativement stable dans la province.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

« Il n’y a plus de disponibilité en ligne. Consultez régulièrement le site, de nouvelles plages horaires ouvriront bientôt. Merci de ne pas contacter votre établissement de santé », pouvait-on lire sur la plateforme de Clic Santé, en tentant de prendre rendez-vous samedi, et ce, pour plusieurs sites de vaccination.

Au Stade olympique ou au Palais des congrès, par exemple, les plages disponibles affichaient « complet » au moins jusqu’à la fin du mois de mars.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, LA PRESSE L’opération de vaccination s’est poursuivie samedi au Stade olympique de Montréal

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) dit être au fait de certains problèmes vécus sur la plateforme de prise de rendez-vous. « Nous avons constaté que l’Atrium du Stade olympique s’affiche trois fois et que seul le premier onglet est fonctionnel. Nous allons rapidement remédier à la situation », indique la porte-parole Marie-Louise Harvey.

Elle ajoute que les « rendez-vous disponibles sont étroitement liés avec les doses de vaccin reçues ». « Actuellement, l’Atrium du Stade olympique et le Palais des congrès de Montréal affichent complet pour la vaccination, mais d’autres plages ouvriront très prochainement avec l’arrivée des vaccins. Nous invitons la population ciblée à visiter Clic Santé régulièrement », insiste Mme Harvey.

Les plages de rendez-vous sont bien comblées dans l’est de l’île de Montréal, mais plusieurs plages sont disponibles dans l’ouest de Montréal. La prise de rendez-vous est donc possible pour ces secteurs. Marie-Louise Harvey, porte-parole du ministère de la Santé et des Services sociaux

Problèmes au téléphone

En tentant de joindre la ligne téléphonique, de nombreux usagers ont aussi signalé, samedi, qu’ils étaient incapables d’accéder au système. D’autres ont indiqué qu’en entrant leur date de naissance, des agents leur répondaient qu’ils n’étaient pas dans le bon groupe d’âge, alors qu’ils avaient bien au-delà de 65 ans.

À ce sujet, le Ministère reconnaît qu’il semble « y avoir une problématique avec l’une de nos centrales téléphoniques, qui demande l’année de naissance avant de pouvoir parler à une personne-ressource ».

Des équipes travaillent actuellement à résoudre le problème. « Si une personne a besoin d’assistance pour sa prise de rendez-vous et se heurte à cette centrale qui demande l’année de naissance, il est possible de rappeler, et les chances sont très grandes qu’elle soit dirigée vers une autre centrale. Nous comprenons que cette situation n’est pas idéale, mais elle est temporaire, le temps que le problème soit réglé », précise à ce sujet Marie-Louise Harvey. « Nous sommes vraiment désolés des inconvénients que cette situation a pu créer chez certaines personnes. Nous mettons tout en œuvre pour améliorer la situation », assure-t-elle.

La bonne nouvelle, toutefois, est le fait que le Québec a de nouveau établi un record, vendredi, avec l’administration de 31 527 doses supplémentaires. Jusqu’ici, 681 487 personnes ont reçu la première dose, ce qui représente un peu plus de 8 % de la population. Avec 948 565 doses reçues jusqu’ici, le gouvernement de François Legault dispose actuellement d’environ 267 000 doses en réserve.

L’ensemble des régions ont reçu leurs doses dans les derniers jours et ont pu intensifier la cadence de vaccination. Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux, sur Twitter

789 nouveaux cas, 11 décès

Les autorités de santé publique ont rapporté samedi 789 nouveaux cas, 11 décès de plus et une très légère hausse des hospitalisations (+ 1) à l’échelle du Québec.

La moyenne du nombre des nouveaux cas quotidiens, calculée sur une semaine, atteint maintenant 715, soit un chiffre en légère hausse en 24 heures. Sur sept jours, la moyenne du nombre des décès quotidiens, elle, reste stable, autour de 10.

Au total, 10 535 personnes ont maintenant succombé au virus. Précisons toutefois que deux décès ont été retirés du bilan global, après que l’enquête épidémiologique eut démontré qu’ils n’étaient pas « attribuables » à la COVID-19. Dans le détail, trois décès ont été enregistrés dans la région de Montréal ainsi que trois autres en Estrie. On déplore également une mort dans quatre autres régions, soit la Capitale-Nationale, la Montérégie, les Laurentides et Lanaudière.

Quant au nombre d’hospitalisations, on observe une deuxième légère hausse depuis le début de la semaine, avec une augmentation d’un cas. Ainsi, 551 personnes demeurent hospitalisées au Québec, dont 106 se trouvent toujours aux soins intensifs, soit le même nombre que la veille.

De son côté, l’Institut national de santé publique du Québec ne rapporte samedi aucun nouveau cas de variant. On en dénombre donc toujours 343, dont 197 à Montréal — surtout issus de la souche britannique — et 95 en Abitibi-Témiscamingue, tous des cas du variant sud-africain. Laval compte également toujours 17 cas du variant britannique, alors que les Laurentides en totalisent 13. Au total, le criblage a permis de détecter 1968 cas probables de variant.

Montréal : par milliers contre les mesures sanitaires PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE Des milliers de personnes ont manifesté samedi après-midi à Montréal contre les mesures sanitaires. À Montréal, des milliers de personnes ont manifesté samedi après-midi contre les mesures sanitaires. La foule était majoritairement composée de familles et, de manière générale, ne cherchait pas la confrontation avec les policiers, a constaté l’agent Manuel Couture, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal. « Par contre, quelques groupuscules ont confronté les policiers et n’ont pas respecté pas les mesures sanitaires », a-t-il noté. Les manifestants se sont rassemblés vers 12 h 30 à l’intersection de l’avenue McGill College et de la rue Sherbrooke Ouest, non loin des bureaux montréalais du premier ministre Legault. « Dès le départ, des policiers sont intervenus, ont procédé à des arrestations, ont donné des constats d’infraction pour le non-respect des mesures sanitaires, a dit l’agent Couture. On parle en majorité du port du masque et de la distanciation physique. » La Presse Canadienne