(Québec) Au tour des spas et des lieux de culte de profiter d’une nouvelle ronde d’assouplissements aux mesures sanitaires.

La Presse Canadienne

Les établissements de spas pourront relancer leurs activités à compter du 15 mars en zone orange et du 26 mars en zone rouge. Seuls les soins personnels et esthétiques, comme les massages et traitements de la peau, continuaient d’y être autorisés, sans accès aux bains depuis l’automne.

Les hôtels situés en zone rouge ont appris du même coup qu’ils pourront rouvrir leurs piscines intérieures dès le 26 mars.

La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, en a fait l’annonce par voie de communiqué vendredi après-midi.

Quant aux lieux de culte, leur capacité maximale passera de 10 à 25 personnes en zone rouge, à compter du 26 mars également.

Le port du masque de procédure et le maintien d’une distance de deux mètres demeureront obligatoires.

Le ministère de la Santé a accordé ce nouvel allègement peu après le dévoilement du plan de déconfinement des sports et loisirs, vendredi, « l’évolution de la situation épidémiologique au Québec étant toujours favorable ».