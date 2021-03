De nouveau, le bilan de la COVID-19 est stable au Québec, alors que la province rapporte vendredi 753 nouveaux cas ainsi que huit décès supplémentaires. Dans le réseau de la santé, on continue également d’observer une baisse des hospitalisations.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

Ces nouvelles données portent à 296 143 le nombre de personnes qui ont été infectées par la maladie depuis le début de la crise sanitaire. De ce nombre, 278 489 Québécois sont maintenant considérés comme rétablis, selon les chiffres du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

La moyenne des nouveaux cas quotidiens, calculée sur une semaine, atteint maintenant 710, confirmant l’idée que le Québec semble être sur un certain plateau.

Au total, 10 526 personnes ont maintenant succombé des suites de complications liées au virus. Des huit décès rapportés vendredi, quatre sont survenus dans les Laurentides, trois en Estrie et un en Montérégie. Sur sept jours, la moyenne des décès quotidiens reste stable, à environ dix.

Le nombre d’hospitalisations, lui, continue de diminuer. La Santé publique enregistre vendredi une baisse de 13 sur ce plan. À travers le Québec, 550 personnes demeurent hospitalisées pour la COVID-19, dont 106 se trouvent toujours aux soins intensifs, soit une baisse de cinq cas en 24 heures.

Vaccins, dépistage et variants

Côté vaccination, on observe une hausse marquée du nombre de doses administrées. Jeudi, le Québec avait en effet administré quelque 28 910 doses de vaccin en plus, soit le plus haut chiffre de la semaine. Jusqu’ici, 648 663 Québécois ont reçu la première dose, ce qui représente un peu plus de 7,6 % de la population.

Avec 825 065 doses reçues à ce stade, le gouvernement Legault dispose actuellement d’environ 203 400 vaccins en réserve. En matinée, vendredi, la Santé publique a annoncé que les personnes de 65 ans et plus pourront maintenant prendre rendez-vous pour aller se faire vacciner à Montréal. Mais rapidement, les autorités ont rapporté des « difficultés techniques » touchant la plateforme de prise de rendez-vous.

De son côté, l’Institut national de santé publique (INSPQ) rapporte vendredi deux nouveaux cas de variants. On en dénombre désormais 343, dont 197 à Montréal – surtout issus de la souche britannique – et 95 en Abitibi-Témiscamingue, tous des cas du variant sud-africain. Laval compte toujours 17 cas du variant britannique, alors que les Laurentides en totalisent 13. Au total, le criblage a permis d’identifier 1847 cas probables de variants.

Le bilan des prélèvements demeure aussi relativement constant pour le moment. Dans la journée de mercredi, les autorités ont réalisé 31 434 tests de dépistage, soit une proportion très similaire aux deux derniers jours. Jeudi, le Québec avait rapporté 738 nouveaux cas, 15 décès supplémentaires ainsi qu’une nouvelle baisse de 18 hospitalisations dans le réseau de la santé.

On recense par ailleurs une légère hausse du nombre d’éclosions actives au Québec, avec un bond de quatre foyers de contamination, pour un total de 690. Un peu plus de 43 % de ces éclosions proviennent de milieux de travail, 26,4 % du réseau scolaire, 13,9 % des milieux de vie et de soins et, enfin, 11,2 % des garderies.