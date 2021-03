Ils étaient mécanicien, professeur, gardien d’éléphants, amateur de musique classique ou partisan du Canadien… Surtout, ils étaient des parents, des sœurs, des frères, des amis. Plus de 10 000 Québécois ont été arrachés à la vie par la COVID-19. Voici un hommage à 30 de ces victimes.

Émilie Bilodeau

La Presse

Mariette Bernier Tremblay, 82 ans

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK Mariette Bernier Tremblay

Sa photo a marqué le Québec en entier. Mariette Bernier Tremblay est la première victime québécoise de la COVID-19. Elle a succombé au virus le 18 mars 2020. « Notre grand-mère était le pilier de cette belle et grande famille », se souvient sa petite-fille, Bibiane Lavallée, dans un hommage publié sur Facebook.

Albany Paul, 88 ans

PHOTO FOURNIE PAR LA FAMILLE Albany Paul et sa fille Nicole

« Papa, on aimerait ça être avec toi, mais on ne peut pas. Tu peux t’en aller », souffle Nicole à son père, Albany Paul. C’est sur ces mots murmurés dans un téléphone que l’ancien employé d’une usine s’éteint, le 29 mars, au CHSLD LaSalle.

Hermann C. Girard, 80 ans

PHOTO FOURNIE PAR LA FAMILLE Hermann C. Girard

Hermann C. Girard était un homme instruit, intelligent et informé, décrit sa fille Caroline May Girard. « Il a passé des heures à suivre mes frères dans les arénas. Il a mené mon équipe de balle-molle aux Jeux du Québec. » L’ex-professeur de l’Université Laval est l’un des premiers résidants du CHSLD Herron à succomber à la COVID-19, le 5 avril.

Robert Lynn Carroll, 81 ans

PHOTO FOURNIE PAR LA FAMILLE Robert Lynn Carroll

À 10 ans, « Bob » Carroll reçoit un os d’allosaure comme cadeau de Noël. Cette passion pour les fossiles ne s’estompera jamais. Le réputé paléontologue a enseigné à l’Université McGill, a été curateur du musée Redpath et est membre de l’Ordre du Canada. Il s’est éteint le 7 avril.

Aline Giroux, 65 ans

PHOTO FOURNIE PAR LA FAMILLE Aline Giroux

La bonne humeur d’Aline Giroux était contagieuse malgré son diagnostic de maladie d’Alzheimer. « Ma mère a toujours été joyeuse, extravertie. Elle aimait aller vers les gens. Elle était souriante et riait beaucoup », raconte sa fille, Emma Teasdale. L’ancienne travailleuse sociale à la Direction de la protection de la jeunesse s’est éteinte le 10 avril.

Marthe et Françoise Gauthier, 90 ans

PHOTO FOURNIE PAR LA FAMILLE Marthe Gauthier

PHOTO FOURNIE PAR LA FAMILLE Françoise Gauthier 1 /2



Elles étaient jumelles. Elles ont longtemps été voisines. Elles se sont envolées, ensemble, à deux semaines d’intervalle, les 13 et 26 avril. Plus jeunes, les deux sœurs avaient travaillé dans des résidences pour personnes âgées.

Huy Hao Dao, 44 ans

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK Huy Hao Dao

Huy Hao Dao est le premier médecin à mourir de la COVID-19, au Québec, le 15 avril. « C’était un collègue pour qui l’on n’a que des éloges », dit la Dre Isabelle Samson, présidente de l’Association des spécialistes en médecine préventive du Québec. Le Dr Dao travaillait à la Direction de santé publique de la Montérégie.

George Alston Narick, 87 ans

PHOTO FOURNIE PAR LA FAMILLE George Alston Narick

« Il documentait nos naissances, nos anniversaires, nos vacances et, à notre grand désarroi, il dirigeait nos matins de Noël », raconte Angel Narick, l’aînée des trois enfants de George Alston Narick, ancien professeur d’anglais qui s’est éteint le 16 avril. « Mais avec le temps, nous sommes reconnaissants pour tous ces films Super 8. »

Victoria Salvan, 64 ans

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK Victoria Salvan

Surnommée « Vicky », elle est la première préposée aux bénéficiaires à mourir de la COVID-19. Elle rend l’âme le 16 avril. Originaire des Philippines, elle est décrite comme une employée dévouée qui ne comptait pas ses heures. Mme Salvan travaillait au CHSLD Grace Dart, où 174 résidants ont contracté la COVID-19 et 68 en sont morts.

Francine Daoust, 71 ans

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK Francine Daoust et ses deux filles

Francine Daoust est un symbole de force et de persévérance pour ses deux filles. « Aucune montagne n’a osé défier ta force et ton courage », dit Catherine Larouche dans un message adressé à sa mère et envoyé à La Presse. Mme Daoust s’est éteinte dans la nuit du 17 avril.

Sœur Marie-Alice Boily, 104 ans

PHOTO FOURNIE PAR LA CONGRÉGATION Sœur Marie-Alice Boily

Pendant 85 années de vie religieuse, sœur Marie-Alice Boily s’investit dans la cuisine et la couture. « Elle aurait bientôt eu 105 ans », souffle sœur Ginette Laurendeau, la supérieure de la congrégation des sœurs Antoniennes-de-Marie, de Chicoutimi, au sujet de sa collègue qui s'est éteinte le 18 avril.

Doris et Frank Peres, 84 et 86 ans

PHOTO FOURNIE PAR LA FAMILLE Frank et Doris Peres

Les samedis soirs, Doris Peres cuisine des currys et des chapatis pour toute sa famille. Frank, son mari, s’installe devant les matchs du Canadien de Montréal dès le repas terminé. « Ils étaient fantastiques et tellement généreux », se remémore leur petite-fille, Kaylea Peres, qui s’ennuie de ces repas familiaux. Doris et Frank Peres sont emportés à un mois d’intervalle, le 23 avril et le 20 mai.

Fernand Caya, 83 ans

PHOTO FOURNIE PAR LA FAMILLE Fernand Caya

« Frère Caya a eu une belle carrière. Il a beaucoup aidé les moins nantis, les plus malheureux, les gens mal pris dans la vie », raconte frère Louis-Arthur Lehouiller, ancien collègue de Fernand Caya. L’ex-enseignant de la communauté des Frères des Écoles chrétiennes est parti le 29 avril.

Stéphanie Tessier, 31 ans

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK Stéphanie Tessier et sa cousine Mélanie

« Une merveilleuse étoile s’est envolée cet après-midi. Ma cousine adorée nous a quittés pour aller rejoindre les anges », a écrit Mélanie Tessier au sujet de Stéphanie Tessier, qui a succombé à la COVID-19 le 27 avril. Cette dernière travaillait comme préposée aux bénéficiaires dans les Laurentides.

Marina Thenor Louis, 45 ans

PHOTO FOURNIE PAR LA FAMILLE Marina Thenor Louis

Incapable de respirer, Marina Thenor Louis s’éteint en route vers l’hôpital, le 29 avril. Il s’agit de la journée la plus meurtrière de la première vague de la pandémie. Ce jour-là, 153 personnes perdent la vie à cause de la COVID-19. Celle que l’on surnommait « Nana » occupait un emploi de préposée aux bénéficiaires au CHSLD Cartierville.

Laurence Ménard, 33 ans

PHOTO FOURNIE PAR LA FAMILLE Laurence Ménard

Laurence Ménard est décrite comme « lumineuse », « gentille » et « dévouée » par ses amies. La travailleuse sociale, auprès d’aînés, s’éteint le 4 mai après quelques jours à éprouver des difficultés respiratoires. Elle laisse dans le deuil plusieurs proches, dont son petit garçon de 3 ans.

Solange Vézina, 77 ans

PHOTO FOURNIE PAR LA FAMILLE Solange Vézina

« Maman aimait le piano et la musique classique. Elle écoutait beaucoup la chanteuse française Mireille Mathieu », se remémore Sylviane Clément, fille de Solange Vézina. L’ancienne préposée aux chambres dans un hôtel s’est éteinte le 27 mai.

Don Béni Kabangu Nsapu, 19 ans

PHOTO FOURNIE PAR LA FAMILLE Don Béni Kabangu Nsapu

« C’était un garçon sportif. Il jouait au soccer, s’entraînait pour le basket », a raconté le père de l’adolescent à La Presse, quelques jours après le décès de son fils. Don Béni Kabangu Nsapu est la plus jeune victime québécoise de la COVID-19. Il a succombé à la maladie le 16 août.

Jean-Marc Lepage, 81 ans

PHOTO FOURNIE PAR LA FAMILLE Jean-Marc Lepage

Pendant 50 ans, le Dr Jean-Marc Lepage aide des femmes à accoucher à l’Hôpital Charles-Le Moyne, à Longueuil. Le médecin succombe dans ce même hôpital à des complications liées à la COVID-19, le 28 octobre. Le Dr Lepage était décrit comme étant « dévoué », « gentleman » et un « héros du réseau de la santé » par ses proches.

André Tremblay, 75 ans

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK André Tremblay et sa chienne Luna

« Il avait son chien, ses poules, son jardin. Il marchait d’une à deux heures par jour, hiver comme été », raconte Mélanie Tremblay au sujet de son père, homme actif jusqu’à ce qu’il tombe malade de la COVID-19. Le courtier immobilier, visage connu à Alma, a été emporté le 18 novembre par le virus.

Diane Leclerc, 73 ans

PHOTO FOURNIE PAR LA FAMILLE Diane Leclerc

« Ç’a été si vite », raconte William Leclerc, qui a vu sa mère dépérir très rapidement de la COVID-19. « Ma mère, c’était une belle femme. Elle prenait tellement bien soin de nous. Elle s’est occupée de trois p’tits tannants. Elle nous suivait partout dans les arénas », se souvient son fils. Mme Leclerc s'est éteinte le 21 novembre.

Jacques Brodeur, 77 ans

PHOTO FOURNIE PAR LA FAMILLE Jacques Brodeur

Jacques Brodeur enseigne l’éducation physique pendant plus de 30 ans. Après sa carrière d’enseignant, il s’attaque aux effets néfastes des écrans sur les enfants. Il crée notamment le défi « 10 jours sans écran » au Canada et en France. Il est actif jusqu’à sa mort le 12 décembre, à Québec.

Michel Jutras, 70 ans

PHOTO FOURNIE PAR LA FAMILLE Michel Jutras

Michel Jutras avait le zoo de Granby tatoué sur le cœur… et sur l’avant-bras. C’est que l’homme a longtemps été le gardien des animaux et, plus spécifiquement, des éléphants du zoo de Granby. Il a été emporté par le virus le 31 décembre.

Oscar Anibal Rodriguez, 58 ans

PHOTO FOURNIE PAR CLAUDIA ORTEGA PLANCARTE Oscar Anibal Rodriguez





Homme de « grand cœur » selon ses proches, Oscar Anibal Rodriguez a fait partie des premiers élèves de la formation accélérée de préposé aux bénéficiaires. Il n’a travaillé que quelques mois comme préposé avant d’être infecté par le virus. Il s’est éteint le 2 janvier 2021 alors qu’il était seul, en isolement.

Gérard Beaulieu, 81 ans

PHOTO FOURNIE PAR LA FAMILLE Gérard Beaulieu

« Mon père a travaillé fort comme militant pour faire valoir le droit des francophones au Nouveau-Brunswick et pour encourager les Acadiens à briller comme le reste de la population », raconte Marc Beaulieu au sujet de son père, ancien professeur d’histoire de l’Université de Moncton. Gérard Beaulieu s’est éteint en Outaouais, le 8 janvier.

Pierre Lamouche, 81 ans

PHOTO FOURNIE PAR LA FAMILLE Pierre Lamouche

« Va donc rejoindre maman. Va la taquiner », demande Suzanne Lamouche à son père, le jour de Noël. Pierre Lamouche n’est pas atteint de la COVID-19, mais il n’est pas en forme dû à un arrêt cardiovasculaire qu’il a subi 25 ans plus tôt. « Je vais y aller bientôt », répond-il. Deux semaines plus tard, l’ancien mécanicien contracte le virus et en meurt le 15 janvier.

Gérarda et Roger Moisan, 96 et 88 ans

PHOTO FOURNIE PAR LA FAMILLE Gérarda et Roger Moisan

« À partir du jour où ils se sont mariés, ils ont toujours été ensemble, 24 heures sur 24 », raconte Hélène Moisan, fille aînée du couple, marié pendant 68 ans. À l’hôpital, Roger Moisan a tenu les mains de sa douce, Gérarda, jusqu’à ce qu’elle pousse son dernier souffle. Il a rejoint son amoureuse six jours plus tard, le 18 janvier.