Des milliers de plages de vaccination viennent d’être ajoutées à Montréal par la santé publique pour les personnes âgées de 70 ans et plus.

Ariane Lacoursière

La Presse

« De nouvelles plages horaires sont accessibles dès maintenant dans les sites de vaccination de Montréal, principalement au Stade olympique et au Palais des congrès. À terme, de nouvelles plages horaires seront disponibles à travers les différents sites sur l’île de Montréal », indique la direction régionale de la santé publique dans un communiqué diffusé mercredi après-midi.

Jusqu’à maintenant, plus de 214 000 doses de vaccins ont été administrées à Montréal. Environ 40 % des personnes de 70 à 79 ans ont déjà été vaccinées de même que 61 % des 80 ans et plus.

Mardi, Québec annonçait la réception de nouvelles doses de vaccins, ce qui a permis d’augmenter le nombre de plages horaires disponibles dans les centres de vaccination. Si bien que mercredi, plusieurs plages horaires ajoutées étaient vacantes, notamment au Stade olympique. À 13 h, il était possible de se faire vacciner à tous les 15 minutes jusqu’en début de soirée. Les autorités invitent donc les gens de 70 ans et plus à prendre rendez-vous.

Le Québec a reçu depuis deux jours 213 620 doses de vaccin, soit la plus importante livraison depuis le début de la campagne de vaccination.

Porte-parole du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, Christian Merciari explique que « des plages horaires de rendez-vous s’ajoutent quotidiennement en fonction des vaccins que nous recevons. Nous invitons donc la population à venir voir les disponibilités de rendez-vous régulièrement, car l’offre est en constante évolution ».

Au CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, on confirme aussi la réception de plus de doses et l’ouverture de nouvelles plages horaire de vaccination. « Nous incitons les gens de 70 ans et plus de notre territoire à prendre rendez-vous. Il est très important que toutes les personnes admissibles reçoivent le vaccin », indique le porte-parole, Carl Thériault.

La prise de rendez-vous peut se faire en ligne sur le site web quebec.ca/vaccincovid. Pour les personnes n’ayant pas accès à internet, il faut composer le 514 644-4545.