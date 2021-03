(Montréal) La Fédération autonome de l’enseignement (FAE) s’adresse à la Cour supérieure pour qu’elle ordonne au gouvernement de refaire ses devoirs et de régler le problème de ventilation dans les écoles.

Stéphanie Marin

La Presse Canadienne

Armée d’un nouveau rapport d’expertise, la FAE conclut que Québec ne connaît pas le taux réel de CO 2 dans les écoles québécoises.

Des salles de classe mal ventilées mettent à risque les élèves, comme les enseignants, d’être infectés par le virus qui cause la COVID-19, avance-t-elle.

La FAE dit avoir déposé sa demande d’injonction mardi matin à la Cour supérieure de Montréal.

En janvier dernier, le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, a dévoilé un rapport sur la qualité de l’air dans les écoles du Québec, concluant que la ventilation des écoles était adéquate.

Mais selon la firme d’expert EXP retenue par la FAE, la méthodologie employée par le gouvernement du Québec n’était pas destinée à connaître les concentrations de dioxyde de carbone (CO 2 ), mais plutôt de mesurer l’impact positif de la ventilation naturelle.

Elle critique aussi la méthodologie d’échantillonnage utilisée par le gouvernement, faisant état de plusieurs failles, dont le fait qu’il a mesuré le taux de CO 2 pour une seule période de cours, et non pas l’air que les élèves respirent au cours de toute une journée d’école. De plus, le rapport gouvernemental ne distingue pas les mesures de CO 2 prises lors de la première période par rapport à la dernière période de cours : il est supposé que les taux sont plus élevés à la fin de la journée.

Forte de ces conclusions, et dans le but d’obtenir le portrait réel de la concentration de CO 2 dans les classes, la FAE demande à la Cour supérieure d’intervenir en émettant, notamment, une injonction.

Elle veut que la méthodologie soit mieux ficelée, que ses paramètres respectent les balises émises par la firme EXP, et constitue un calendrier rapide pour la prise de mesures adéquates dans les salles de classe. Puis, elle veut connaître les résultats des tests effectués.

La FAE veut aussi que la Cour ordonne la mise en place d’un corridor de dépistage accéléré de la COVID-19 pour le réseau scolaire.

Ses démarches judiciaires visent à assurer la sécurité des élèves et du personnel enseignant, indique le président de la FAE, Sylvain Mallette.

« Le gouvernement doit refaire ses devoirs et recueillir des données qui témoignent du portrait réel des taux de concentration de CO 2 dans les classes afin d’être en mesure d’apporter les correctifs nécessaires pour freiner la propagation du virus, notamment ses variants, dans les écoles ».

La FAE regroupe neuf syndicats qui représentent près de 49 000 enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire, de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes.