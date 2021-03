L’Agence de santé publique du Canada prévoit l’arrivée de 445 000 doses du vaccin Pfizer-BioNTech et 465 000 autres de la compagnie Moderna qui entend désormais livrer des vaccins à toutes les deux semaines plutôt qu’aux trois semaines.

(Ottawa) Le président de Pfizer Canada a déclaré lundi que lorsque l’entreprise a signé avec Ottawa un accord d’achat, en août dernier, elle ne s’attendait pas à ce que son vaccin soit approuvé au Canada avant février.

La Presse Canadienne

Cole Pinnow a également déclaré au Comité permanent de la santé de la Chambre des communes, lundi, que des changements dans le calendrier de dosage et des avis contradictoires pourraient rendre plus de citoyens hésitants à se faire vacciner.

Le gouvernement canadien a signé le 1er août dernier un accord avec Pfizer pour acheter au moins 20 millions de doses de ce qui était alors un « candidat vaccin », avec la possibilité d’en acheter 56 millions de plus. À ce moment-là, l’approbation par les autorités canadiennes n’était pas attendue avant le début de 2021. Or, Santé Canada a approuvé le vaccin Pfizer-BioNTech en décembre.

Selon M. Pinnow, le gouvernement fédéral et Pfizer n’ont réalisé qu’en novembre que l’approbation pouvait être imminente. On s’est alors activé pour livrer des doses au Canada des mois plus tôt que prévu, a-t-il indiqué devant le comité.

M. Pinnow a aussi soutenu que le Comité consultatif national de l’immunisation n’avait pas contacté Pfizer avant de recommander de reporter l’administration de la deuxième dose du vaccin, la faisant passer de trois semaines à quatre mois après la première dose.

Plus de 900 000 doses cette semaine

Le Canada devrait par ailleurs recevoir 910 000 doses de vaccin contre la COVID-19 cette semaine, puisque les fabricants doivent augmenter leurs livraisons afin d’être en mesure de respecter d’ici la fin du mois leurs engagements contractuels.

L’Agence de santé publique du Canada prévoit l’arrivée de 445 000 doses du vaccin Pfizer-BioNTech et 465 000 autres du fabricant Moderna, qui entend désormais livrer des vaccins toutes les deux semaines plutôt qu’aux trois semaines.

Ottawa s’attend à ce que les manufacturiers aient livré un total de huit millions de doses avant le 31 mars : 5,5 millions de Pfizer-BioNTech et 2 millions de Moderna, en plus des 500 000 doses du vaccin d’AstraZeneca-Oxford arrivées la semaine dernière.

Le gouvernement fédéral ne prévoit pas qu’AstraZeneca-Oxford puisse fournir d’autres doses avant avril. Il en sera de même pour Johnson & Johnson, dont le vaccin vient d’être approuvé par les autorités canadiennes, la semaine dernière.

Par contre, à compter d’avril, AstraZeneca et Johnson & Johnson devraient être en mesure de livrer chaque mois des millions de doses chacun. Dès la dernière semaine de mars et tout au long d’avril, Pfizer-BioNTech devrait fournir plus d’un million de doses par semaine.

Près de 1,7 million de Canadiens ont jusqu’ici reçu au moins une dose de vaccin contre le coronavirus, dont 457 000 au cours de la dernière semaine, soit deux fois et demie de plus que deux semaines plus tôt.