Zones rouges

Les écoles de musique confrontées à des directives contradictoires

(Montréal) Les écoles de musique privées situées en zone rouge ne savent plus sur quel pied danser, alors que trois ministères différents ne cessent d’émettre des directives contradictoires sur leur droit d’ouvrir ou non en zone rouge. Le 8 février, la réouverture des commerces non-essentiels a été autorisée, avec plusieurs exceptions, dont les « activités de loisir et de sport » à l’intérieur, qui étaient alors interdites.