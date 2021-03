Si, à compter du 8 mars, de nouvelles régions du Québec vont retrouver une vie un peu plus normale, ce ne sera pas le cas pour presque les deux tiers des Québécois.

Suzanne Colpron

La Presse

En point de presse, mercredi, le premier ministre François Legault a confirmé, comme on s’y attendait, que Montréal, Laval et la Montérégie resteront en zone d’alerte maximale après la relâche. Il a ajouté que ce serait aussi le cas pour les Laurentides et Lanaudière.

Des régions, a dit le premier ministre, où il n’y a « pas de marge de manœuvre » et où il y a un risque d’augmentation des infections et d’une surcharge dans les hôpitaux, même si le nombre de nouveaux cas est stable depuis quelques semaines.

Le lundi 8 mars, la Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, Mauricie-et-Centre-du-Québec et l’Estrie passeront en zone orange.

Dans ces régions, les gyms pourront rouvrir, tout comme les salles à manger des restaurants. Le couvre-feu passera de 20 h à 21 h 30 et les lieux de culte pourront accueillir jusqu’à 100 personnes.

Et les enfants du primaire n’auront pas à porter le masque de procédure avant la cinquième année.

Le premier ministre a aussi fait savoir qu’à partir du 15 mars, dans les zones orange, les sports parascolaires pourront reprendre. « C’est plus facile dans les écoles d’avoir un cadre bien contrôlé », a-t-il dit, ajoutant que le gouvernement souhaite « aller plus loin. »

Les discussions vont se poursuivre au cours des prochaines semaines avec les acteurs du milieu et un plan complet de « déconfinement progressif » dans le secteur du sport sera présenté dans quelques jours.

« Demain matin, il n’y aura pas de parties de hockey », a insisté le Dr Horacio Arruda, directeur national de santé publique.

Pour ce qui est de Montréal et des zones voisines, les consignes sont inchangées. Le port du masque de procédure pour tous les enfants du primaire, à compter du 8 mars, est maintenu. Des masques plus petits ont été fabriqués pour épouser la forme du visage des enfants, a fait savoir le premier ministre.

« On se retrouve dans une course contre la montre » dans les prochaines semaines, où on verra les effets de la relâche et des variants.

La vaccination est la bonne nouvelle, dans ce contexte. Quelque 800 000 doses sont attendues en mars. « On voit la lumière au bout du tunnel », a lancé M. Legault.