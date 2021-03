(Victoria) La Colombie-Britannique prolongera à quatre mois le délai entre la première et la deuxième dose des vaccins, afin d’immuniser rapidement le plus de gens possible.

La Presse Canadienne

La médecin hygiéniste en chef, Bonnie Henry, a soutenu lundi que ce changement était basé sur la protection « miraculeuse » d’au moins 90 % offerte par les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna dès la première dose. Selon la docteure Henry, le Comité consultatif national de l’immunisation devrait publier bientôt une déclaration générale en ce sens.

Les autorités de la santé publique de la province devraient joindre cette semaine les résidents et le personnel des foyers de soins de longue durée et des résidences pour personnes âgées, ainsi que les clients et le personnel des services de soutien à domicile.

Les personnes âgées de 90 ans et plus peuvent appeler pour prendre un rendez-vous à partir de lundi prochain, suivies une semaine plus tard par celles de 85 ans et plus, puis celles de 80 ans et plus à compter du 22 mars. Les personnes âgées de 60 à 79 ans et celles âgées de 16 ans et plus qui sont médicalement vulnérables devraient avoir leur vaccin à partir de la mi-avril, en s’inscrivant en ligne.

Selon la docteure Henry, les premiers intervenants et les travailleurs essentiels pourraient aussi se faire vacciner à partir d’avril, car le gouvernement décide actuellement d’une stratégie pour administrer le vaccin AstraZeneca, qui vient d’être autorisé au Canada.