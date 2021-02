La vaccination s’élargit aux 80 ans et plus à Montréal

Les citoyens de Montréal de 80 ans et plus peuvent maintenant aussi prendre rendez-vous pour se faire vacciner.

Ariane Lacoursière

La Presse

La campagne de vaccination massive avait débuté jeudi au Québec. Mais l’opération visait d’abord uniquement les personnes de 85 ans. Après une seule journée de prise de rendez-vous, les personnes de 80 ans et plus sont maintenant aussi invitées à se faire vacciner.

« Après une journée de prise de rendez-vous pour la vaccination contre la COVID-19 à Montréal, nous avons reçu le feu vert du Gouvernement pour amorcer dès maintenant la prise de rendez-vous pour la vaccination des personnes âgées de 80 ans et plus qui habitent sur l’Île-de-Montréal ! », écrit le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal dans un communiqué émis vendredi après-midi.

Les citoyens sont appelés à se rendre en ligne au Quebec.ca/vaccincovid. Les personnes n’ayant pas accès à internet, composez le 1 877 644-4545.

Les accompagnateurs de personnes âgées de 80 ans et plus peuvent aussi se faire vacciner en même temps s’ils ont 70 ans et plus et s’ils sont présents 3 jours par semaine ou plus en soutien à leur proche.