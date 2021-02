Vaccination en Ontario

Pas avant le 15 mars chez les 80 ans et plus

Le portail en ligne et la ligne téléphonique pour réserver son rendez-vous pour recevoir le vaccin contre la COVID-19 seront lancés le 15 mars, et ce n’est qu’à partir de cette journée que les Ontariens âgés de 80 ans et plus pourront recevoir leur première dose.