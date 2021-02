(Ottawa) Alors que les provinces et les territoires démarrent véritablement la machine à vacciner, le fédéral confirme que les livraisons seront de plus en plus volumineuses entre avril et juin. À l’heure actuelle, 2,9 % des Canadiens ont reçu au moins une injection d’un vaccin.

Mélanie Marquis

La Presse

En conférence de presse, le major général Dany Fortin a affirmé qu’après discussion avec Pfizer-BioNTech, ce sont 769 000 doses par semaine qui devraient arriver pour les deux premières semaines d’avril. Il n’a pas été en mesure de fournir des précisions en ce qui a trait à Moderna pour la même période, mais là aussi, le rythme s’accélérera.

Depuis le mois de décembre, le Canada a reçu 2,5 millions de doses des deux vaccins, dont 1,5 million ont été administrées, a pour sa part précisé le sous-administrateur en chef de l’Agence de la santé publique du Canada, le Dr Howard Njoo. En tout, 2,9 % des Canadiens ont reçu au moins une dose, et 1,1 % ont reçu deux injections, a-t-il précisé.

Au Québec, 387 076 doses ont été administrées jusqu'à présent. C'est donc 4,4 % de la population qui a reçu une première dose. Personne n'en a reçu une seconde; les injections des deuxièmes doses doivent débuter à la mi-mars.

La pression se transporte progressivement sur les épaules des provinces et des territoires, avec l’accélération notable de la cadence des livraisons des vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna qui s’est confirmée au cours des derniers jours.

Au total, cette semaine, le Canada reçoit 643 000 doses de ces deux vaccins, un record hebdomadaire depuis le début des livraisons. Le précédent était de 400 000, la semaine dernière, en grande partie puisque la mise à niveau des installations de l’usine de Pfizer en Belgique est complétée.

Le premier ministre Justin Trudeau a par ailleurs indiqué mercredi que Moderna expédierait d’ici la fin mars 460 000 doses la semaine du 8 mars, et 840 000 la semaine du 22 mars, ce qui fera passer à deux millions le nombre total de doses de ce vaccin reçues depuis décembre dernier.

La pharmaceutique veut continuer d’augmenter son rythme de production mondiale à l’échelle mondiale et avec de nouveaux investissements annoncés mercredi, elle compte faire passer sa capacité de fabrication à 1,4 milliard de doses pour 2022.

Le plan de base pour 2021 a été revu à 700 millions de doses et la société espère fournir jusqu’à 1 milliard de doses en 2021 ; l’injection d’argent permettra aussi d’offrir « la flexibilité nécessaire pour produire des vaccins de rappel potentiels contre les variants », a déclaré Moderna par voie de communiqué.

AstraZeneca et Johnson & Johnson

Santé Canada n’a pas ailleurs toujours pas de verdict quant à l’approbation du vaccin AstraZeneca, et ce, près d’un mois après avoir évoqué une décision « au cours des prochains jours », en réaction au fait que l’Agence européenne des médicaments venait de lui donner le feu vert, le 29 janvier dernier.

L’autre vaccin qui est le plus proche du fil d’arrivée, le vaccin à une dose de Johnson & Johnson, vient d’être jugé « efficace et sécuritaire » par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. Là encore, Santé Canada « continue de recevoir des données » et poursuit son examen continu depuis le 30 novembre 2020.

« Bien que chaque pays prenne des décisions indépendantes conformément à ses propres processus, Santé Canada entend être aussi aligné que possible sur les décisions de nos principaux partenaires réglementaires », a déclaré mercredi Éric Morrissette, porte-parole de Santé Canada.

- Avec la collaboration de Pierre-André Normandin