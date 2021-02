Les autorités médicales américaines ont confirmé mercredi que le vaccin de Johnson & Johnson contre la COVID-19 était « efficace et sûr ». Cela devrait normalement conduire à l’approbation de ce troisième vaccin dès jeudi et à la livraison de millions de doses le printemps prochain. Santé Canada n’a toutefois pas voulu s’avancer sur l’approbation de ce vaccin ni sur les quantités disponibles.

Vaccin à dose unique

Le vaccin de Johnson & Johnson prévient 66 % des cas modérés de COVID-19, mais 86 % des cas graves, selon la Food and Drug Administration (FDA). Et il a été efficace à 81 % contre les cas graves en Afrique du Sud, malgré le fait qu’un variant soupçonné de rendre d’autres vaccins moins efficaces y circule beaucoup. Il s’agit d’une efficacité inférieure à celle des vaccins de Moderna et de Pfizer, qui préviennent 95 % des cas graves et modérés, mais le vaccin de Johnson & Johnson présente deux grands avantages : il ne nécessite qu’une dose et peut être conservé à température de réfrigérateur, contrairement aux deux autres, qui nécessitent des congélateurs à très basse température. Le vaccin de Johnson & Johnson est un vaccin « à vecteur », qui utilise un virus inoffensif pour amener des portions du SARS-CoV-2, le coronavirus responsable de la COVID-19, dans le corps du patient. Ce type de vaccin est problématique quand deux doses doivent être administrées, car le vecteur peut être reconnu par le système immunitaire du patient au moment de la deuxième dose, qui devient ainsi inopérante. Cela pourrait expliquer les problèmes du vaccin d’AstraZeneca, qui appartient aussi à cette catégorie. Le fait que le vaccin de Johnson & Johnson ne nécessite qu’une dose élimine ce risque.

Mutisme à Santé Canada

Pour les vaccins de Pfizer et de Moderna, le rapport sur leur efficacité de la FDA a été suivi par une approbation d’urgence un jour après, aux États-Unis. Le Canada a autorisé le vaccin de Pfizer trois jours avant les États-Unis, et celui de Moderna, cinq jours après. Dans le cas de Johnson & Johnson, l’avis favorable de la FDA présage une mise en marché très prochaine aux États-Unis, peut-être dès la fin de la semaine, tandis qu’une approbation d’urgence pourrait devoir attendre à avril pour AstraZeneca, rapporte Reuters. Éric Morrissette, responsable des relations avec les médias à Santé Canada, n’a pas voulu dévoiler si le vaccin de Johnson & Johnson serait approuvé prochainement. « Santé Canada continue de recevoir des données de Janssen [filiale de Johnson & Johnson] et [le vaccin] fait l’objet d’un examen continu depuis le 30 novembre 2020, a indiqué M. Morrissette. Bien que chaque pays prenne des décisions indépendantes conformément à ses propres processus, Santé Canada entend être aussi aligné que possible sur les décisions de nos principaux partenaires réglementaires. »

Combien ?

Johnson & Johnson a indiqué plus tôt cette semaine être en mesure de livrer 100 millions de doses d’ici à l’été aux États-Unis, si le vaccin est approuvé en février. Mardi en point de presse, la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Anita Anand, n’a pas voulu s’avancer sur les livraisons possibles au pays au printemps. « Du point de vue du fabricant, on est habituellement réticent à fournir des dates de livraison un trimestre à l’avance, sans savoir le moment de l’autorisation par les autorités réglementaires, a dit la ministre. La raison, selon ce que je comprends, c’est qu’on ne veut pas avoir des vaccins qui attendent dans un pays alors qu’ils pourraient être utilisés dans d’autres pays. »

Moderna et le variant sud-africain

Moderna a indiqué mercredi avoir mis au point un nouveau vaccin contre le variant sud-africain, qui sera testé aux États-Unis. Il s’agit d’une dose de rappel pouvant servir de deuxième ou de troisième dose, ou alors remplacer le vaccin actuel en deux doses. Moderna a aussi augmenté sa capacité de production de 600 à 700 millions de doses pour 2021, et pense pouvoir augmenter ce nombre à 1 milliard d’ici à janvier prochain. La capacité prévue pour 2022 est de 1,4 milliard. Mardi, Santé Canada a indiqué que le Canada recevrait 460 000 doses du vaccin de Moderna dans la semaine du 8 mars et 840 000 dans la semaine du 22 mars.

