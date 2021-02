Vaccination

Près de 3 % des Canadiens ont reçu au moins une dose

(Ottawa) Alors que les provinces et les territoires démarrent véritablement la machine à vacciner, le fédéral confirme que les livraisons seront de plus en plus volumineuses entre avril et juin. À l’heure actuelle, 2,9 % des Canadiens ont reçu au moins une injection d’un vaccin.