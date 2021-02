Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 continue de baisser à Montréal. Mais 22 éclosions liées au nouveau variant du Royaume-Uni ont été constatées jusqu’à maintenant dans la métropole, surtout dans les écoles et les services de garde.

Ariane Lacoursière

La Presse

Pour la directrice régionale de la santé publique de Montréal, la Dre Mylène Drouin, il est donc important de continuer de respecter les mesures sanitaires. Et dans ce contexte, le lancement de la campagne de vaccination massive pour les personnes âgées de 85 ans et plus est une « excellente nouvelle ».

Au cours des derniers jours, entre 350 et 400 nouveaux cas de COVID-19 ont été enregistrés chaque jour à Montréal. « La transmission communautaire est encore là. Et le variant du UK est aussi présent sur le territoire », dit la Dre Drouin, qui rappelle que ce n’est qu’une question de temps avant que le nouveau variant du Royaume-Uni ne devienne la souche dominante de COVID-19 à Montréal.

Selon elle, il est important de « repousser le plus possible le moment où le variant va devenir la souche prédominante dans la région de Montréal ». Pour se faire, la santé publique de Montréal a adopté ces derniers jours une approche « plus agressive » dans le traçage.

Tous les échantillons sont criblés afin d’identifier un potentiel variant. Quand un variant est suspecté, « on isole plus de gens. On met du dépistage de masse. Dans certains cas, on ferme le milieu durant la période du dépistage », dit la Dre Drouin.

Actuellement, environ de 8 % à 10 % des nouveaux cas sont liés aux variants. « Il faut continuer de maintenir les mesures populationnelles et réduire les contacts », martèle la Dre Drouin, « surtout avec la relâche qui va amener plus de temps pour la socialisation ».

La vaccination est lancée

Dès jeudi, les Montréalais de 85 ans et plus pourront prendre rendez-vous pour se faire vacciner contre la COVID-19. La vaccination débutera lundi. La métropole recevra 75 000 doses de vaccins la semaine prochaine.

« Plus on va avancer, plus on va élargir à d’autres groupes d’âge, assez rapidement je le crois », dit la Dre Drouin. Montréal ne compte d’ailleurs que 42 000 aînés de 85 ans et plus. Et donc une annonce pourra être faite rapidement pour élargir la vaccination à d’autres groupes d’âge.

Les personnes qui veulent prendre rendez-vous doivent se rendre sur le site Quebec.ca/vaccinCOVID.

L’internet doit être privilégié. Mais ceux qui le désirent peuvent aussi appeler au 1-877-644-4545. Les lignes téléphoniques seront ouvertes de 8 h à 18 h la semaine et de 8 h 30 à 16 h 30 le week-end. Les centres de vaccination seront ouverts tous les jours de 8 h à 20 h. Les personnes qui seront vaccinées en fin de journée auront une attestation pour pouvoir circuler après le couvre-feu.

Les proches aidants de 70 ans et plus, qui accompagnent une personne de 85 ans et plus à leur vaccination pourront aussi être vaccinés.

La vaccination de masse débute alors que la situation dans les hôpitaux s’améliore doucement à Montréal. « Nous avons 374 patients hospitalisés. C’est une baisse d’environ 105 patients depuis le 10 février. C’est vraiment encourageant. Cependant, les soins intensifs sont encore occupés. Nous avons 85 patients hospitalisés aux soins intensifs », dit la PDG du CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Sonia Bélanger.

L’ensemble des blocs opératoires travaillent à reprendre les activités et visent à reprendre jusqu’à 75 % de leurs activités régulières.